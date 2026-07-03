Sad Kid Yaz、渋谷WWWにて初ワンマンライブ開催

ハイスピードなアルバムリリースや大型フェスへの出演など、シーンの話題が尽きないラッパーSad Kid Yazが8月20日（木）、渋谷WWWにてキャリア初のワンマンライブを開催することを発表した。

2025年は『Play Sad's Song』『Loco Dinner』『Loco Lunch』と3枚のアルバムを立て続けにリリースし、『ラップスタア』への出演などで大きな注目を集めた。翌2026年には、POP YOURSのNEW COMER SHOT LIVEへの出演や、初の客演なしのアルバム『Goodbye Sad Boy』のリリース、さらに全国クラブツアーの開催など、その勢いをさらに加速。飛躍を続ける現在地で迎える、待望のキャリア初ワンマンライブとなる。

『SUMMER』と題された本公演は、彼の理想のサマーライフをもとに、さまざまな風景や感情を切り取りながら、記憶に残る夏を作り出す。これまで積み重ねてきたキャリアの集大成であると同時に、Sad Kid Yazの新たなフェーズの幕開けを告げる、見逃せないステージとなる。

＜ライブ情報＞

WWW presents Sad Kid Yaz ONE-MAN LIVE "SUMMER"

2026年8月20日（木）Shibuya WWW

時間：OPEN 19:00 / START 20:00

料金：ADV：¥3800 / DOOR：¥4300（税込｜オールスタンディング｜ドリンク代別）

出演：Sad Kid Yaz

チケット：

e+：https://eplus.jp/sadkidyaz_summer/

※抽選先行：7/3(金)19:00～7/5(日)23:59

※一般発売：7/10(金)19:00

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019900.php

INFO：WWW 03-5458-7685