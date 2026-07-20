鈴木実貴子ズ、47都道府県路上ライブツアー完走、大阪城公園で大ファイナル

鈴木実貴子ズが7月19日（日）に47都道府県路上ライブツアー”いばらのみち ファイナル”を大阪・大阪城公園で開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

日差しが少しだけ和らぎ始めた午後5時前。それでも蒸し暑さがまだ残る大阪城公園に、突如鈴木実貴子の歌声が鳴り響いた。全国47都道府県を巡ってきた路上弾き語りライブツアー「いばらのみち」のツアーファイナルの開幕だ。

「40分間路上ライブやりますけど、体調は自己管理で、私も体調悪くなったら辞めますんで。」と笑いながら観客の体調管理を冒頭に促す。

そんな中、事前に告知されていたInstagramでの生配信の準備が難航。スタッフが「もう少し待ってください」と呼びかける中、実貴子はニヤリといたずらに笑いながら配信開始を待つことなく、定刻より少し早く「暁」でこの日のライブをスタートさせた。雲ひとつない青空の下で、飾らない姿で歌う今日の実貴子は、いつも以上に眩しい。

続いて披露されたのはメジャー2ndアルバム「いばら」のリード曲「ががが」。冬から春にかけて全国各地を巡ってきたこれまでの路上ライブとは打って変わり、照りつける日差しの下、顔を真っ赤にしながら全身で歌い上げる実貴子の姿はいつもにも増して力がこもっているように見える。

熱中症対策を観客に絶えず呼びかけながら「なんで今日なんやろって感じですけどね。今日、大阪城公園に初めて来まして、当日までどんな場所で路上ライブするか知らなくて、もうちょっと配慮のある場所だと思ってました。木陰とか。夏やし。ミストが出るとか、扇風機借りるとか。ですが、見ての通りです。」と改めてこの企画の”いばら”っぷりに思わず苦笑い。「止まるな危険」、そして間髪入れずに「0月0日」「ゆれる6弦」を届ける。まじまじと見つめる観客の目が実貴子と実貴子が持つ一本のアコースティックギターに突き刺さる。

再び水分で喉を潤した後は、「心臓」「私ばかだから」を畳み掛けるように披露。

この日、ビラ配りと動画撮影を担当していたドラムのズも、実貴子の近くで動画を撮り、歌詞を口ずさみ、音に乗りながら体を揺らす。47都道府県を一緒に巡ってきたからこそ、実貴子に一番近い特等席でその最後を見届ける。

ライブ後半になり、未発表の新曲と「私、天使だっけな」を届け、最後のMCでは、「本当に暑い中ありがとうございます！じゃなくてこんな暑い中やってすみませんでしたー笑。来てくれてありがとうよりもごめんの気持ち笑」と素直な心情を明かし、「歌を歌いに来たので、歌を歌って終わります。今日はすみません。ありがとうございました！鈴木実貴子でした。」と締め、新曲「しみったれた夜」を歌い上げ、深々と一礼。長かった”いばらのみち”の終着点を迎えた。

7月25日（土）21時30分からは鈴木実貴子ズのYouTubeチャンネルにて生配信が行われるとのこと。”いばらのみち”を終えた鈴木実貴子ズの元には何が待ち構えているのか、ぜひその目で確かめて欲しい。

セットリスト

1. 暁

2. ががが

3. 止まるな危険

4. 0月0日

5. ゆれる6弦

6. 心臓

7. 私ばかだから

8. 未発表曲

9. 私、天使だっけな

10. しみったれた夜 （新曲）

リベンジ！鈴木実貴子ズ 珍しくYouTube配信します（出来なかったらごめんなさい）

2026年7月25日（土） 21:30開始予定

配信URL：https://www.youtube.com/live/Iap5QlDsRnA

＜ライブ情報＞

鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」

日程：2027年2月10日（水）

時間：開場 18:30/開演19:30

会場：恵比寿・LIQUIDROOM

チケット情報：https://eplus.jp/suzukimikiko/

自主企画イベント「心臓の騒音」

・第1弾

ゲスト：9mm Parabellum Bullet

日程：7月30日（木）

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場 ：新代田FEVER

チケット一般発売中：https://eplus.jp/suzukimikiko/

・第2弾

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日（木）

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場 ：新代田FEVER

チケット一般発売中：https://eplus.jp/suzukimikiko/

︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com