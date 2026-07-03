コメリは、家計応援企画「とく得値」として、7月1日から新たに408アイテムを期間限定で値下げした。全国のコメリグループ約1,200店舗で実施し、オリジナル商品を含む日用品や収納用品、家電などを対象に販売する。

物価高による家計負担の軽減を目的とした取り組みで、独自の流通網と全国約1,200店舗のスケールメリットを活用して価格を引き下げるという。値下げ対象商品や実施期間は商品ごとに異なり、店舗によって取り扱いのない商品もある。

日用品から家電まで408アイテムを期間限定値下げ

7月の値下げ対象商品の一部として、掃除用品や日用品、収納用品、家電をラインアップしている。

ユニットバスボンくん抗菌 伸縮柄 ホワイト 1,280円

「ユニットバスボンくん抗菌 伸縮柄 ホワイト」

水だけで石けんカスやヌメリを落とせるバスクリーナー。価格は1,280円。



ライオン キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 詰め替え用 特大サイズ 800mL 各種 438円

「ライオン キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 詰め替え用 特大サイズ 800mL 各種」

きめ細かな泡で汚れをしっかり落とす薬用泡ハンドソープ。価格は438円。



コロ付衣装ケース 奥行75cm 深型30.5cm KC-75F 898円

「コロ付衣装ケース 奥行75cm 深型30.5cm KC-75F」

キャスター付きで移動しやすい押し入れ用収納ケース。価格は898円。



YAMAZEN 吸煙焼肉グリル Xグリルプレミアム YGMC-FX130(B) 12,800円

「YAMAZEN 吸煙焼肉グリル Xグリルプレミアム YGMC-FX130(B)」

煙を約94%カットする吸煙ファン搭載の焼肉グリル。価格は12,800円。



その他の値下げ対象商品は、「とく得値」特設ページで確認できる。