ニトリは5月26日、エアコンに設置して部屋干しができる「エアコンハンガー」の販売を発表した。5月下旬より、一部店舗およびニトリネットにて展開するとのことだ。

エアコンハンガー

エアコンに引っ掛けるだけで梅雨の部屋干しを快適に

梅雨の時期は外に洗濯物を干すことが難しい日が多く、「部屋干しだと乾きにくい」「室内用の物干しを置くスペースがない」といった悩みを抱える人は少なくない。こうした要望に応え、エアコンの風を直接あてることで効率よく部屋干しができる「エアコンハンガー」が開発された。

設置方法はエアコンに引っ掛けるだけ。冷風と温風の双方を利用できるため、梅雨時だけでなく花粉シーズンや日差しの少ない冬など、年間を通じて活用が可能とのことだ。

エアコンハンガー

自宅のエアコンに合わせたサイズ調整と高い収納性

本体の幅は約71.5cmから114cmまで伸縮する仕様となっており、自宅のエアコンのサイズに合わせて調整できる。使用しない時は折りたたむことで厚みがわずか約4cmとなり、収納場所にも困らない設計だという。耐荷重は約5kgで、日常の洗濯物を安心して干すことができる。

エアコンハンガー 999円

ニトリではこれまで、ニトリネット限定品の「エアコンハンガー」を2,990円で販売していた。しかし、今回自社で開発をおこなったことにより、999円という大幅な低価格化を実現したとのことだ。お部屋の空間を有効活用しながら部屋干しをラクにできる商品として、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れていくとしている。