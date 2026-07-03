マイナビニュースの公式Xをフォロー&リポストで、「JisuLife Handheld Fan Pro1 Mini」を2名様(ブラック・ホワイトどちらかランダムでそれぞれ1名様)にプレゼントします。

応募要項

応募期間：2026年7月12日(日) 23:59まで

当選人数：2名様(ブラック・ホワイトどちらかランダム)



応募方法

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JisuLife Handheld Fan Pro1 Mini

2名様✨

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ブラック・ホワイトどちらかランダムでそれぞれ1名様にプレゼント!



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■ 応募締切

2026年7月12日(日)23:59



▼詳細… pic.twitter.com/Kfq94qlPP9 — マイナビニュース (@newsmynavijp) July 3, 2026

当選条件

日本国内にお住まいの方

※当落選について、個別のお問い合わせは受付できませんので、あらかじめご了承ください。 当選者には応募締め切り後、マイナビニュースからダイレクトメッセージにて、当選のお知らせ及び発送先登録フォームのご案内をお送りします。

※すでにアカウントをフォロー済の方でも、本キャンペーンへの参加は可能です。

キャンペーン規約

・発送は日本国内に限らせていただきます。

・抽選状況へのお問い合わせについては、ご対応しかねますので予めご了承ください。

・第三者への転売、オークションへの出品は固くお断りします。

・商品の不具合・破損に関する責任は一切負いかねます。

個人情報取扱いについてのご注意

応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼントキャンペーン選定の対象となりません。

株式会社マイナビ(以下「弊社」といいます) は、ご応募いただいたお客さまの個人情報の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱います。