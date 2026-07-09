＜応募〆: 2026/7/23＞【3名様】あなたの寿命を左右する選択とは？『「寿命格差」という罠〜今、必要なのはハズレ医者を見抜くスキル〜』をプレゼント！

忙しい毎日の中で、自分の健康や将来についてじっくり考える時間って、意外と後回しになりがち。

でも、日々の選択や判断が、これからの人生に大きく影響することもあります。

今回はマイナビニュース読者の皆さまに、いま注目の新刊『「寿命格差」という罠〜今、必要なのはハズレ医者を見抜くスキル〜』を抽選で3名様にプレゼント！

「医者ガチャ」という言葉にもあるように、どの医師にかかるかで治療体験が大きく変わる現代。

本書では、見過ごされがちな“医療の選び方”に焦点を当て、誰もが直面し得る「寿命格差」の問題を紐解いていきます。

自分自身や家族の健康を守るためのヒントが詰まった一冊です。

■ 医療の質で差が生まれる「寿命格差」の現実

同じ日本に住んでいても、受ける医療によって結果が変わる。その背景にある「医者選び」の重要性を、現役医師の視点から解説。

見逃しがちなポイントを知ることで、より良い医療判断につながります。

■ 「ハズレ医者」を見抜くための具体的な視点

説明が不十分、流れ作業のような診療など、多くの人が抱く違和感の正体を言語化。

経歴や診療姿勢、院内の状態などから判断するヒントが紹介されており、日常ですぐに使える実践的な内容になっています。

■ 「患者力」を高めることで医療の質は変わる

医師に任せきりではなく、自分の状態や希望をしっかり伝えること。

医療は“受け身”だけではなく“共同作業”であるという考え方が、わかりやすく解説されています。

日々の診察の向き合い方を見直すきっかけにもなります。

■ 現場を知り尽くした医師によるリアルな知見

著者は多くの患者と向き合ってきた現役医師。

豊富な経験から語られるエピソードや視点は、単なる知識ではなく“実感を伴う理解”へとつながります。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、抽選で3名様にプレゼント！

これからの健康や人生を考えるきっかけとして、ぜひご応募ください。

プレゼント内容

書籍名 「寿命格差」という罠〜今、必要なのはハズレ医者を見抜くスキル〜

著者 武井智昭 人数 3名様 価格 1,870円（税込） 出版社 株式会社日東書院本社 判型 四六判 ページ数 208ページ キャンペーン名 「マイナビニュース2026年7月“気になる書籍”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年7月23日(木) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

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(提供：株式会社日東書院本社)