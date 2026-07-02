ＤｅＮＡが1点リードで中盤へ

1回表に広島が先制したが、2回裏にＤｅＮＡが追いつき、3回裏には牧の本塁打で勝ち越した。ＤｅＮＡは2-1とリードを広げ、試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(右)エンカーナシオン 4(三)宮﨑 5(一)筒香 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)平良

広島: 1(右)名原 2(中)大盛 3(二)菊池 4(三)坂倉 5(遊)小園 6(一)佐藤啓 7(左)佐々木 8(捕)石原 9(投)森下

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
3 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 72 43 28 1 .606 -
2 西武 77 44 31 2 .587 1
3 日本ハム 77 44 33 0 .571 2
4 オリックス 74 38 35 1 .521 6
5 ロッテ 71 35 33 3 .515 6
6 楽天 73 27 45 1 .375 16