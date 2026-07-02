日本ハムが8点差でオリックスに勝利
先発投手：日本ハムは有原航平が6回1失点の好投（6安打3奪三振）、オリックスの佐藤一磨は0回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが1点を追加 1回裏：日本ハムが4点を追加 3回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの水野達稀が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの万波中正が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|3
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|69
|27
|39
|3
|.409
|9
|5
|DeNA
|71
|27
|42
|2
|.391
|11
|6
|中日
|72
|26
|45
|1
|.366
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|72
|43
|28
|1
|.606
|-
|2
|西武
|77
|44
|31
|2
|.587
|1
|3
|日本ハム
|77
|44
|33
|0
|.571
|2
|4
|オリックス
|74
|38
|35
|1
|.521
|6
|5
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|6
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|16