日本ハム、オリックスに8点リード

日本ハムが打線爆発。1回裏に4点、3回から6回にかけても着実に加点し、6回終了時点で9-1とオリックスを大きく突き放した。水野、F・レイエス、万波の3選手が本塁打を放つなど、投打がかみ合った展開となっている。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 70 38 31 1 .551 -
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
3 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
4 広島 69 27 39 3 .409 9
5 DeNA 71 27 42 2 .391 11
6 中日 72 26 45 1 .366 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 72 43 28 1 .606 -
2 西武 77 44 31 2 .587 1
3 日本ハム 77 44 33 0 .571 2
4 オリックス 74 38 35 1 .521 6
5 ロッテ 71 35 33 3 .515 6
6 楽天 73 27 45 1 .375 16