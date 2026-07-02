日本ハム、オリックスに8点リード

日本ハムが打線爆発。1回裏に4点、3回から6回にかけても着実に加点し、6回終了時点で9-1とオリックスを大きく突き放した。水野、F・レイエス、万波の3選手が本塁打を放つなど、投打がかみ合った展開となっている。

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