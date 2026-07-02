中日、阪神互いに譲らず同点
1回裏に阪神が先制、4回裏にも追加点。しかし5回表、中日が岡林、鵜飼の打点で一気に2点を返し同点に追いつく。両チームとも譲らず、6回終了時点で2-2の緊迫した展開となっている。阪神・森下には一発も飛び出している。
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|70
|38
|31
|1
|.551
|-
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|3
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|69
|27
|39
|3
|.409
|9
|5
|DeNA
|71
|27
|42
|2
|.391
|11
|6
|中日
|72
|26
|45
|1
|.366
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|72
|43
|28
|1
|.606
|-
|2
|西武
|77
|44
|31
|2
|.587
|1
|3
|日本ハム
|77
|44
|33
|0
|.571
|2
|4
|オリックス
|74
|38
|35
|1
|.521
|6
|5
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|6
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|16