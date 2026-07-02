中日が1点差で阪神に勝利

先発投手：中日は柳裕也が7回2失点の好投（7安打4奪三振）、阪神の下村海翔は5回2失点 得点経過： 1回裏：阪神が1点を追加 4回裏：阪神が1点を追加 5回表：中日が2点を追加 注目選手：阪神の森下翔太が1本塁打、2打点の活躍、阪神の中野拓夢が4安打の活躍、中日の鵜飼航丞が2得点の活躍。

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