レバレジーズは7月1日、北海道大学とネーミングライツ契約を締結したと発表した。対象は北海道大学の大学福利施設「中央食堂」で、2026年7月より愛称「レバレジーズ 中央食堂」として運用を開始するという。

対象施設は「北海道大学 大学福利施設 中央食堂」。愛称は「レバレジーズ 中央食堂」とし、契約期間は2026年7月1日から2031年6月30日まで。契約内容には名称への愛称付与や銘板設置などが含まれるとしている。

同社は「関係者全員の幸福の追求」という理念のもと、IT、医療/ヘルスケア領域をはじめとした人材事業・SaaS事業などを展開している。現在は国内外で60以上の事業を展開しており、社会課題への当事者意識と人の成長を軸に事業を成長させてきたという。

今回の契約は、次の時代を担う若者の可能性を支えることを企業の社会的役割の1つと位置づけ、実学を重視する北海道大学の取り組みに共感したことから締結に至ったとしている。契約を通じて教育研究環境の発展を支援するとともに、大学と企業の連携による新たな価値創出や、未来を担う人材の育成に貢献していく考えだ。

レバレジーズ代表取締役の岩槻知秀氏は、人生の早い段階で何かに没頭し圧倒的に努力する経験には計り知れない価値があるとしたうえで、「学生の皆さまが日々の学びや交流を通じて視野を広げ、それぞれの可能性を最大限に発揮しながら、自らの未来を切り拓いていく環境づくりに少しでも貢献できれば」とコメントしている。