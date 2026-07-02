月追う彼方、爽やかさと儚さが交わる新曲「理由」MV公開

3人組ギターロックバンド・⽉追う彼⽅が、半年ぶりの新曲となるDigital Single「理由」をリリースした。
もどかしくも温かい大切な人を想う歌詞、そして爽やかさと儚さを纏うサウンドが交じり合うような夏のはじまりにふさわしい1曲となっている。月追う彼方公式YouTubeチャンネルにて、クリエイター・エド ソウタ氏が監督と務めた海と夏を舞台にしたMusic Videoも公開中。
今年4月には自身のSpotify O-Crest公演でSOLD OUTを果たし、初のムロフェスへの出演も控えるなど月追う彼方は、8月4日（火）にShibuya Milkywayでチケット無料イベント「FREE NIGHT」、10月には毎年恒例の「月面秘密基地 vol.3」を開催する。
＜リリース情報＞
⽉追う彼⽅
7th Digital Single「理由」
配信中
＜︎ライブ情報◼＞
月追う彼方pre.「FREE NIGHT」
2026年8月4日（火）Shibuya Milkyway
出演：月追う彼方/フリージアン/606号室
OPEN 18:00 START 18:30
チケットリンク：https://livepocket.jp/e/tsukioukanata0804
月追う彼方pre.「月面秘密基地 vol.3」
[対バン編]
2026年10月14日（水）大阪/福島・LIVE SQUARE 2nd LINE
出演：月追う彼方/Lala/and more…
OPEN 18:00 START 18:30
2026年10月16日（金）名古屋/新栄・RADSEVEN
出演：月追う彼方/至福ぽんちょ/and more…
OPEN 18:00 START 18:30
[ワンマン編]
2026年10月23日（金）東京/青山・月見ル君想フ
OPEN 18:00 START 18:30
チケットリンク：https://eplus.jp/tsukiou_kanata/
オフィシャルサイト：https://tsukioukanata.com