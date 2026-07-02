JCOMは7月1日、専門チャンネルと動画配信サービス「J:COM STREAM」をセットで利用できるTVサービス「J:COM TV シン・スタンダード」に、「Dlife」（CS551ch）、「ディズニー・チャンネル」（CS603ch）、「ディズニージュニア」（CS607ch）、「ナショナル ジオグラフィック」（CS651ch）の4チャンネルを追加した。

7月は「ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド」などの日本初放送作品をはじめ、TV初放送となるドラマ「ヴィジランテ」シーズン1など、話題作が続々放送される。

「ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド」、「ヴィジランテ」シーズン1、「ちいさなプリンセス ソフィア おうこくのまほう」、「無双の闘士ラーテル」

Dlifeでは、世界各国の良質な海外・アジアドラマを毎日放送するほか、日曜午後には厳選映画を2作品連続で届ける。

7月は、韓国の人気ウェブトゥーンを原作とするダークアクションドラマ「ヴィジランテ」シーズン1が、7月14日からTV初放送される。法を守る警察大学生でありながら夜は凶悪犯を裁く処刑人という主人公を軸に、過激な私刑と主人公に迫る追跡者との攻防が描かれるとのことだ。

ディズニー・チャンネルでは、ディズニーの劇場映画やオリジナルアニメーション、ドラマシリーズなどを放送するほか、週末には傑作映画を届ける「ムービー・ウィークエンド」を編成する。7月19日には、人気シリーズ第5弾となる「ディセンダント ウィキッド・ワンダーランド」が日本初放送され、時間改変の代償と新たな脅威に立ち向かうミュージカル・ファンタジーが描かれるという。

7月15日から18日には「ディセンダント」シリーズの一挙放送も予定されている。また8月21日から23日には、20周年を迎える「ハイスクール・ミュージカル」全3作品を3夜連続で放送する特別編成も組まれている。

ディズニージュニアでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーキャラクターが登場する、未就学児向けアニメを中心に番組を編成する。7月25日には「ちいさなプリンセス ソフィア おうこくのまほう」が日本初放送され、プリンセス修行中のソフィアが王国の魔法の晩餐会で起きるトラブルに立ち向かう物語が描かれる。

ナショナル ジオグラフィックでは、事実に基づいたドキュメンタリー番組を放送する。7月23日には「無双の闘士ラーテル」が日本初放送され、ギネス世界記録に「世界一怖いもの知らずの動物」として掲載されたラーテルの生態を、お笑いコンビ・ココリコの田中直樹さんのナレーションで届けるという。8月16日には「ジャガーとウミガメの物語：熱帯林の守護神」も日本初放送される予定だ。