キュレーションから循環へ　POP YOURS 2026が更新したフェスのかたち

POP YOURS 2026の開催から約2カ月半。ライブハウスやクラブなど、さまざまな場所でヒップホップの話になるたび、POP YOURSの景色が前提として共有されていることに驚かされる。「今年、完全に変わったよね」「すごかったね」――そんなやり取りから始まる会話の数々。2022年に日本最大級のヒップホップフェスとして立ち上がってから5年目、今年のPOP YOURSは新たなフェーズへと歩みを進めた。

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昨年の大阪開催を経て、POP YOURS 2026は初の3日間開催となり、会場も幕張メッセ国際展示場1〜6ホールへと拡張された。過去最大規模である。けれど、変わったのは単に大きさだけではない。むしろ重要だったのは、そのスケールアップを土台にしながら、POP YOURSそのものの役割が変わり始めていたことだ。今年のPOP YOURSは、ヒップホップを見せる場から、ヒップホップ同士をつなぎ、循環させ、次の流れまで準備する場へと踏み込んでいた。5年目にして、はっきりとした転換点を迎えたのだ。

その変化をもっとも象徴していたのが、Terminal 6 STAGE。この新ステージは、DJ、パーティー、ダンサー、コミュニティといった、クラブの現場で育まれてきた、近年のヒップホップカルチャーの一側面を、フェスの内部に組み込む試みとしてアナウンスされていた。そう聞いて、「現行ヒップホップのクラブカルチャー的な側面を見せるサブステージ」くらいのものを想像していた人は多いだろう。当初、自分もそれに近い認識だった。だが、実際に体験してみると、そのイメージは大きく覆された。

メインステージと時間帯が重なる枠もあり、すべてを追えたわけではない。それでも、DAY 1のI♡WAKA、DAY 2のTohji Presents u-ha neo stage、DAY 3のAMAPINIGHTといったスロットでは、とんでもなく濃いヴァイブスが生まれていた。単にラインナップが豪華だった、という話ではない。Terminal 6 STAGEという空間に、各パーティーやオーガナイザーが育ててきた感性や現場のノリが、そのまま持ち込まれていたことこそがすばらしかった。

Tohji Presents u-ha neo stage：CNG（Photo by reki matsumura）

AMAPINIGHT（Photo by reki matsumura）

基本的に大型フェスというのは、多様なアーティストをひとつのタイムテーブルに並べることによって広がりを見せるものだ。しかし今年のPOP YOURSは、そのやり方だけでは捉えきれない段階に入っていた。いまのヒップホップは、サウンドの違いだけで分けられるものではない。クラブやパーティー、地域、オーガナイザー、そこで共有される空気感までを含めて、個別の文化圏が形づくられている。言い換えれば、サウンド的にもコミュニティ的にも細分化が進み、それぞれの単位で独自の美学がはっきり立ち上がっている状況だ。

こうした中で、ひとつのフェスがすべてを自前でキュレーションしようとすると、どうしても限界が出てくる。網羅的に並べれば全体は見渡せるが、それぞれの文脈は薄まってしまう。逆に焦点を絞れば、今度は一部の文脈に寄ってしまう。つまり、ある程度の横断はできても、ひとつの視点で全体を見渡すことが難しくなっているのが現在のシーンなのだろう。Terminal 6 STAGEは、その状況に対する鮮やかな返答だった。すでに成立している各クラブやパーティーというミクロな文化圏を、その構造ごとフェスに持ち込む。POP YOURSはフェス全体の枠組みを作りながら、その内部のキュレーションを一部委ねることで、異なる文化圏同士をつなぐ場へと変わりつつある。言ってしまえば、ひとつの視点で全体を束ねるキュレーターから、複数のキュレーターを束ねる「メタキュレーター」へと役割を更新したのだ。Terminal 6 STAGEが示していたのは、ヒップホップの細分化をそのまま受け止めつつ、濃度を落とさずに多様性を取り入れる、新しいフェスのかたちだった。

そもそも、来場者の約半数が関東圏外から訪れ、10代〜20代を中心とした観客層で構成されるPOP YOURSには、クラブに足を運んだことのない人たちにその魅力を伝える狙いもあったのだと思う。だが今回のTerminal 6 STAGEで印象的だったのは、そうした”きっかけづくり”を超えるような若年層の熱い反応だった。むしろ若い観客にこそ、ダンサブルなヒップホップがしっかり届いていたように見えた。クラブサウンドそのものだけでなく、フロアでの振る舞いや空気の共有といった感覚まで、想像以上に自然に受け入れられていたと思う。その光景は、クラブミュージックとしてのヒップホップがこれからさらに広がっていく可能性を強く感じさせるものでもあった。

Tohji Presents u-ha neo stage（Photo by reki matsumura）

同じような変化は、NEW COMER SHOT LIVEにもはっきり表れていた。それぞれのラッパーに向けられた割れんばかりの歓声は、この枠がもはや、単なる若手紹介の場を超えた存在へと育っていることを示していた。

ここから見えてくるのは、POP YOURSが、すでに評価を確立したラッパーを招く場にとどまらず、スター候補を次の段階へ進めるための回路そのものになりつつある、という変化だ。そして、その変化はオーディエンスの側にも共有されている。NEW COMER SHOT LIVEは、知らない若手をひとまず見る時間ではなく、次にシーンを担う存在を目撃する時間へと意味を変えつつある。実際、DAY 2に披露されたKianna、HARKA、AOTO、SieroによるPOP YOURSオリジナル楽曲「STARLIGHT」には、明らかにその期待を反映した熱狂があった。5年前と比べても、アップカミングなアーティストに向けられる関心と理解の深まりは、はっきり体感できるレベルに達している。つまり、若いリスナーの、シーンやその文脈を読み取るリテラシーがしっかり育ってきているということだ。

「STARLIGHT」Kianna、HARKA、AOTO、Siero（Photo by Jun Yokoyama）

また、限られた持ち時間のなかで、自在な編集によってひとつの流れを立ち上げていくという点では、DAY 1のSEEDAのステージも多くの驚きをもたらしたと思う。「SLICK BACK [Remix]」ではPUNPEE、Lisa lil vinci、jellyyを迎え、観客の熱量を一気に引き上げた。続く「SEEDA Presents RAPSTAR CYPHER 2025」では、Worldwide Skippa、jellyy、VERRY SMoL、Siero、Reichi、Tee Shyneという若手中心の布陣で、空気を塗り替えた。さらに、JJJとBESとともに披露された「Kawasaki Blue [Remix]」や、すでにこの世を去ったレジェンドラッパーたちを映像で紹介していく演出も印象的だった。現在進行形のシーンと次世代、そして過去の系譜までもをひとつのステージに接続しながら、ヒップホップの時間そのものを編み上げていく。その構成力によって、SEEDAは自らのステージを通じて、壮大な物語を紡いでいた。

SEEDA（Photo by Masato Yokoyama）

こうした「つないでいく力」は、ヘッドライナーたちのステージにもそれぞれのかたちで表れていた。DAY 1のLANAは2023年のAwich以来となる女性ヘッドライナーを務めながら、そのAwichをステージに呼び込み、さらにElle Teresaとの「こんな日は」をキュートなルックで披露することで、ポップな演出の内部にシスターフッドの文脈を意識的に差し込んでみせた。それは、いまのヒップホップにおいて女性同士の関係性をどう可視化できるのか、そのあり方を問いかけるパフォーマンスでもあった。

LANA（Photo by Taio Konishi）

また、DAY 2の千葉雄喜は、前半のアンビエントな流れから違和感なく移行し、中盤以降の軽やかな楽曲までも含めて、オーケストラ編成で一貫させていく。その発想と運びのスケールが際立っていた。Koshyによる荒々しいビートと、オーケストラという異質な要素の組み合わせも、千葉自身の強い存在感によってひとつの音像として成立していた。ラッパーとしての表現の射程が明らかに一段上にあることを、まざまざと見せつけるステージだった。

千葉雄喜（Photo by Masato Yokoyama）

DAY 3のKEIJUは、「LONELY NIGHTS」といった初期の代表曲から、KANDYTOWNとの「His Game」までを織り込み、自身の歩みをたどるようなステージを展開した。「Wind Rise」でしっとりとした余韻を残し、最後に「K2」で一気に爆発的な高揚へと転じる構成も見事だった。オーケストラを従えたゴージャスな佇まい。その深みを帯びたラッパー像を、確かなエンターテインメントとして結晶させていた。

KEIJU（Photo by Jun Yokoyama）

ここまで見てきたように、今年のPOP YOURSは、単に規模が大きくなったフェスというだけではなかった。クラブの現場がそのまま持ち込まれ、ニューカマーが次へ進む導線があり、さらにオリジナル楽曲を通じて新しい関係が提示されていく。そうした動きが、会場のあちこちで同時に起きていた。だからこそ、「変わったね」「すごかった」という感想は、単なる盛り上がり以上のものだったのだ。ラインナップや演出だけでは説明しきれない変化が、確かにあった。5年目のPOP YOURSは、ひとつの完成形に落ち着いたというより、次の段階に踏み出した。その一歩が、この先どんな景色につながっていくのか。今回の光景は、その入口を見せてくれていたように思う。