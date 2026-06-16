UHA味覚糖はこのほど、「忍者めしアイススラリー すっきり柑橘味」と「塩分レスキュー 塩ゼリー 塩レモン味」(いずれもオープン価格)を全国のスーパー、ドラックストア、コンビニエンスストアで発売した。

「忍者めしアイススラリー すっきり柑橘味」/「塩分レスキュー 塩ゼリー 塩レモン味」(いずれもオープン価格)

アイススラリーに注目、体の内側からクールダウンをサポート

近年、猛暑の影響により暑さ対策への関心が一層高まる中、"アイススラリー"が注目を集めている。アイススラリーとは、細かい氷の粒子が液体に分散した状態の飲料で、微細な氷が体の内側からクールダウンをサポートするといわれている。

同社は、外出時にも手軽に取り入れられ、こまめに摂取できる小分けタイプの商品として忍者めしアイススラリーを開発した。汗をかくことによって失われがちなカルシウムとマグネシウムを配合。水分、塩分、クエン酸とあわせて、バランスよく摂取できる。口に含むとシャリッとした冷涼感のあと、なめらかな飲み心地へと変化。すっきりとした柑橘味で、暑い季節にぴったりの爽快な味わいに仕上げた。スティックタイプの個包装のため、こまめに摂取でき、また持ち運びやシェアにも最適なパッケージとなっている。

「チュルン」とした食感の塩ゼリーで水分・塩分補給も

塩分レスキュー 塩ゼリーは、食欲が低下する季節でも塩分補給がしやすいチュルンとした食感のゼリー。暑さや体調不良により食欲が落ちている時でも、のどごしの良いゼリーで水分と塩分を同時に補給できる。夏にぴったりの塩レモン味に仕上げた。

汗とともに失われがちなカルシウム・マグネシウムを配合したほか、マルチカーボ組成による安定したエネルギー供給を実現。マルチカーボ組成とは、消化吸収速度の異なる複数の種類の糖質を組み合わせ、エネルギーを素早く、そして持続的に供給することができる組成で、体内のエネルギーの枯渇を防ぎ、パフォーマンス維持をサポートする。