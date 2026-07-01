＜応募〆: 2026/7/15＞【1組2名様】樽出しウイスキーを味わう特別体験。「静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー」ペアチケットをプレゼント！
忙しい日々の中で、本当に印象に残る体験って、そう多くはないもの。
だからこそ、少し特別な場所で過ごす時間は、記憶に深く刻まれます。
今回はマイナビニュース読者の皆さまに、静岡の蒸溜所で体験できるプレミアムプログラム 「静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー」を抽選で1組2名様にプレゼント！
熟成庫に並ぶウイスキー樽から、原酒を直接取り出し、その場でテイスティング。
一切の調整を加えていない“樽出し原酒”の味わいを、蒸溜所という特別な空間で体験できます。
落ち着いた空気の中で、自分の感覚とじっくり向き合う。
そんな“大人のための時間”を楽しめる内容です。
■ 樽出しそのままのウイスキーを味わう
熟成庫で樽から採取した2種類の原酒をテイスティング。
それぞれの個性や違いをじっくりと味わうことができます。
■ 蒸溜所だからできる特別なボトリング体験
気に入った原酒は、有料のボトリング体験として自らの手で詰め、そのまま持ち帰ることも可能。
ラベルを仕上げれば、“自分だけの一本”として記憶に残る体験に。
■ 五感で味わう、静かな没入時間
ウイスキーが眠る熟成庫の香りや空気感。
その場に身を置くことでしか感じられない、落ち着きと奥行きのある時間が流れます。
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、抽選で「静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー」のチケット1組2名様にプレゼント！
日常とは異なる、静かで特別な体験をぜひこの機会に。
プレゼント内容
|チケット名
|
静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー ペアチケット
|施設名
|ガイアフロー静岡蒸溜所
|人数
|1組2名様（ペアチケット）
|所在地
|静岡県静岡市（JR静岡駅よりバスで約1時間）
|内容
|蒸溜所ツアー＋樽出しウイスキーテイスティング体験（約2時間）
|特徴
|樽出し原酒2種類試飲／樽ごとの個性を堪能／ハンドフィル体験（有料オプション）
|参加条件
|20歳以上／飲酒を伴うため車での来場不可
|注意事項
|徒歩移動あり（段差・階段あり）／公共交通機関利用推奨／近隣に売店等なし（事前準備推奨）／参加日は設定された開催日の中から選択／蒸溜所までの交通費は自己負担となります
|キャンペーン名
|
「マイナビニュース2026年7月“気になる体験”プレゼント」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
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抽選対象
下記の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/7/15)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
応募締め切り
2026年7月15日(水) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
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(提供：ガイアフロー株式会社)