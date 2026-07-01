＜応募〆: 2026/7/15＞【1組2名様】樽出しウイスキーを味わう特別体験。「静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー」ペアチケットをプレゼント！

忙しい日々の中で、本当に印象に残る体験って、そう多くはないもの。

だからこそ、少し特別な場所で過ごす時間は、記憶に深く刻まれます。

今回はマイナビニュース読者の皆さまに、静岡の蒸溜所で体験できるプレミアムプログラム 「静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー」を抽選で1組2名様にプレゼント！

熟成庫に並ぶウイスキー樽から、原酒を直接取り出し、その場でテイスティング。

一切の調整を加えていない“樽出し原酒”の味わいを、蒸溜所という特別な空間で体験できます。

落ち着いた空気の中で、自分の感覚とじっくり向き合う。

そんな“大人のための時間”を楽しめる内容です。

■ 樽出しそのままのウイスキーを味わう

熟成庫で樽から採取した2種類の原酒をテイスティング。

それぞれの個性や違いをじっくりと味わうことができます。

■ 蒸溜所だからできる特別なボトリング体験

気に入った原酒は、有料のボトリング体験として自らの手で詰め、そのまま持ち帰ることも可能。

ラベルを仕上げれば、“自分だけの一本”として記憶に残る体験に。



■ 五感で味わう、静かな没入時間

ウイスキーが眠る熟成庫の香りや空気感。

その場に身を置くことでしか感じられない、落ち着きと奥行きのある時間が流れます。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、抽選で「静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー」のチケット1組2名様にプレゼント！

日常とは異なる、静かで特別な体験をぜひこの機会に。

プレゼント内容

チケット名 静岡蒸溜所 テイスティング・フロム・ザ・カスク・ツアー ペアチケット

施設名 ガイアフロー静岡蒸溜所 人数 1組2名様（ペアチケット） 所在地 静岡県静岡市（JR静岡駅よりバスで約1時間） 内容 蒸溜所ツアー＋樽出しウイスキーテイスティング体験（約2時間） 特徴 樽出し原酒2種類試飲／樽ごとの個性を堪能／ハンドフィル体験（有料オプション） 参加条件 20歳以上／飲酒を伴うため車での来場不可 注意事項 徒歩移動あり（段差・階段あり）／公共交通機関利用推奨／近隣に売店等なし（事前準備推奨）／参加日は設定された開催日の中から選択／蒸溜所までの交通費は自己負担となります キャンペーン名 「マイナビニュース2026年7月“気になる体験”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/7/15)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年7月15日(水) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

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※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

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(提供：ガイアフロー株式会社)