Aile The Shota、夢を諦めきれない想い描く新曲｢ONGAKU｣リリース決定

Aile The Shotaが、新曲｢ONGAKU｣を7月8日（水）にリリースすることを発表した。

本楽曲は、音楽に魅せられた一人の人間が抱える葛藤や孤独、それでも夢を諦めきれない想いを描いた一曲。叶えたい未来と現実の狭間で揺れながらも、「大人になっても夢を見る」という純粋な願いをまっすぐに歌い上げる。ワールドワイドに活躍する音楽プロデューサー・Taka Perryと共に制作。Taka Perryはグローバルに活躍する豪日音楽プロデューサー・作曲家・作詞家で、現在は、KATSEYE, Cashmere Cat, Ruel, Hard Life, SIRUP, yama, iri, MAZZELなどの楽曲を手掛けている。ステージの上で輝く人も、その姿を見守る人も。それぞれの人生に寄り添う、音楽へのラブレターのような楽曲となっているとのこと。

さらに、『Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館』は現在プレイガイド最速先行にてチケット販売中。

なお、新曲「ONGAKU」や『Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館』などについては、7月3日（金）20時よりAile The Shotaが自身のアカウントにてインスタライブを実施予定。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

Digital Single「ONGAKU｣

7月8日（水）リリース

https://orcd.co/ats_ongaku

＜ライブ情報＞

Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館

https://eplus.jp/ailetheshota/

2027年3月13日（土）

17:00開場／18:00開演

HP：https://ailetheshota.tokyo/