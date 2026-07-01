バンダイ トイ事業部は、「guigui(グイグイ)」の新シリーズ「Tropical Glow」を7月18日より日本で販売する。ラインナップは 「guigui Single Pack Tropical Glow (グイグイ シングルパックトロピカルグロー)」(クローズド全12種、各1,980円)、「guigui Deluxe Tropical Glow (グイグイ デラックストロピカルグロー)」(3,850円)。

なお、引き続き「CUTIE STREET(キューティーストリート)」が公式アンバサダーをつとめ、TVCMやショートムービーなどで「guigui」の魅力を届ける。TVCMやショートムービーは7月18日より公開予定。また、新シリーズを含む対象商品購入で、撮りおろし「CUTIE STREET」限定ステッカーをプレゼントする。

新シリーズ「Tropical Glow」

「guigui（グイグイ）」は、アメリカで爆発的な人気を博したメイキングトイであり、2025年11月に日本国内での販売を開始している。韓国コスメを彷彿とさせる洗練されたデザインが特長で、専用ケースと数字が記載されたキットを組み合わせることで、直感的に自分だけのオリジナルスライム「グイグイスライム」を作ることができる。日本発売後は、SNSを中心に大きな話題となり、現在では国内メイキングトイカテゴリで一番の人気商品になっている(※2025年11月29日～2026年6月10日までの国内販売 バンダイ調べ)

新シリーズ「Tropical Glow」は触感をさらに楽しめるシリーズで、ラメパーツの代わりにすくったり叩いたり触感を楽しめるツールが追加され、第1弾より2種のテクスチャーが加わった全6テクスチャー、12種を発売する。

新テクスチャー「グイグイクランチスライム」

「グイグイクランチスライム」は、みずみずしいスライムの中にストロー状のホログラムのような細かいパーツがたくさん入っており、触るたび空気を含みパチパチとした触感が楽しいテクスチャー。

新テクスチャー「グイグイジェリースライム」

「グイグイジェリースライム」は弾力の強いテクスチャーで、形状記憶するので様々な形を作って遊べる。ジャリジャリとした触感が癖になる。

ラインナップ

「guigui Single Pack Tropical Glow (グイグイ シングルパックトロピカルグロー)」(クローズド全12種、各1,980円)

「guigui Deluxe Tropical Glow (グイグイ デラックストロピカルグロー)」(3,850円)

販売は全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、雑貨店、オンラインショップなどにて取り扱う。

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