6月16日、「バンダイナムコ Cross Store 東京」(東京・池袋)内にて、「カプセルトイ専門店 ギネス世界記録(TM) 挑戦 PRイベント」が開催。会場に、原宿発のプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組の女性アイドルグループ・CANDY TUNEのメンバーが駆け付けました。

「カプセルトイ専門店 ギネス世界記録 挑戦 PRイベント」に駆け付けたCANDY TUNE

バンダイナムコエクスペリエンスは、「バンダイナムコ Cross Store 東京」内で展開するカプセルトイブランド「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」「ガシャポンのデパート」にて、ギネス世界記録に挑戦しました。

挑戦するカプセルトイ機の数は4,096面。審査の結果、これまでの3,333面という記録を塗り替え、4,096面で“単一会場におけるカプセルトイ機の最多数(Most capsule toy vending machines at a single venue)”として、見事認定となりました。

“単一会場におけるカプセルトイ機の最多数(Most capsule toy vending machines at a single venue)”として、見事認定！

公式認定員から公式認定証が贈呈された

公式認定授与式に登場したCANDY TUNEの村川緋杏(びびあん)は「すごい！(審査の様子を間近で見ていて)緊張感がすごく伝わってきました。小さい時から見ていたあのギネス世界記録が目の前で認定されるのは、なかなか人生においてもないことなので、本当にすごいです！」と感激した様子。

CANDY TUNEの村川緋杏

CANDY TUNEも審査に参加してラスト7回、マシーンを回したそうで、福山梨乃は「(きちんと作動するか、カプセルの中身が入っているかなど)一挙手一投足をかなり厳正にチェックされているのが伝わってきて、かなりドキドキな瞬間でした！」と、興奮した様子で振り返っていました。

CANDY TUNEの福山梨乃

結果発表後には、CANDY TUNEのメンバー全員がガシャポンを回し、トークセッションを展開するコーナーも。カプセルの中に入っている質問に答えるQ&Aトークでは、ギネス世界記録にちなんだ質問が続々と登場。

「一番ミラクルを起こしそうなのは？」との質問には、福山が「村川緋杏ちゃん。本当に運がよくて、スクラッチくじなどをお年玉でいただいた時に当たったりとか、いつもミラクルなハプニングを起こして私たちをたくさん笑わせてくれるので。先日は、水が入った1リットルのペットボトルをなぜかカバンの中で全部ひっくり返したりとか(笑)。もうすでにミラクルを1番起こしているんです」と回答しました。

また、「ギネス世界記録を狙うならどんな特技？」という質問には、桐原美月が「時間管理や掃除など。以前アルバイトをしていた時に、食器を下げるバッシングという作業が得意だったので。今、家でもご飯を作って片付ける時に、パパパパッとやって。めちゃくちゃ早いと思います！」と自信満々。これにはメンバーから「アイドル歴のほうが長いのに、なんでまだバイト時代の特技を？」とのツッコミも入り、会場から笑いが起こっていました。

さらに、「これから挑戦したい世界一の夢」についても、フリップに書いて披露したメンバー。「好きなこと、やりたいことでそれぞれで一番になる」(宮野静)、「『倍倍FIGHT！』という言葉を世界共通言語にする」(南なつ)、「どんな形でもCANDY TUNEでいる」(小川奈々子)、「いつまでもCANDY TUNEと一緒にいる」(立花琴未)、「世界中を倍の倍に応援する」(福山)、「世界最高齢の女性アイドルグループ。どれだけおばあちゃんになっても、ギャルだったり、アイドルだったりの雰囲気を皆さんにお届けできたら。125歳くらいまで生きたいです(笑)」(村上)、「ずーっとCANDY TUNEでいることです。私も125歳までCANDY TUNEでいます」(桐原)と、それぞれが夢を明かしていました。

ガシャポン筐体にお祝いの寄せ書きも。この筐体は「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて期間限定で展示される