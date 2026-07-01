2026年6・7月の新作5品まとめ(6月30日発売予定)

本記事ではミニストップで6月30日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、暑さに備えたいこの時期にうれしいうなぎメニューを中心に、爽やかなフルーツティーや甘いスイーツ系商品もそろった、初夏らしいラインナップで商品が登場しています。

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「うなぎ蒲焼重(中国産うなぎ使用)」(1,490.40円)

価格 : 1,490.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

中国産のうなぎを使用し、ふっくらと焼き上げた蒲焼重です。タレをかけてお召し上がりいただけます。

「うなぎづくし」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

たまごの出汁でうなぎの旨味を引き立たせた太巻きと、うなぎのにぎり寿司を贅沢に盛り込んだ、食べ応えのある商品です。

「大きなおにぎり うなぎ蒲焼」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

カットしたうなぎを山椒入りのタレと和え、醤油で味付けしたごはんと合わせたおにぎりです。うなぎの旨味と山椒の香りがお楽しみいただけます。

「ピーチティー」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

ピーチ果汁と相性の良い程よい渋さと華やかな香りが特徴のディンブラ紅茶をあわせたフルーツティーです。

「キウイティー」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

キウイ果汁と相性の良い程よい渋さと華やかな香りが特徴のディンブラ紅茶をあわせたフルーツティーです。

まとめ

6月30日発売の新商品は、香ばしいうなぎの味わいを楽しめる「うなぎ蒲焼重」や、うなぎ蒲焼を手軽に楽しめる「おにぎり」、さまざまな味わいを詰め合わせた「うなぎづくし」など、土用の丑の日も近いこの時期にぴったりのうなぎメニューをはじめ、すっきりと楽しめる「ピーチティー」「キウイティー」などもラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用