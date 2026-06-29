【6月30日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年6月の新商品5品まとめ(6月30日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年6月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ごはん大盛! 肉野菜弁当」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 765kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しております

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ごはんがすすむシャキシャキ食感の肉野菜の弁当が登場。野菜の歯ごたえとジューシーなお肉の旨みが絶妙なバランスの一品です。ごはんが大盛サイズになっているので、ガッツリ食べてお腹を満たしたい時のランチや夕食にぴったり。

「麺屋一燈監修 魚介醤油仕立てのガリマヨ豚めし」(497円)

価格 : 497円

エネルギー : 448kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

東京・新小岩の人気店「麺屋一燈」監修の豚めしが登場です。麺屋一燈の魚介醤油スープを再現し、旨みあふれる特製タレを絡めた豚チャーシュー、パンチの効いたガーリックマヨネーズを合わせたこちら。濃厚なコクとガツンときいたニンニクの風味を楽しめる商品になっています。

「麺屋一燈監修 冷しニンニク豚まぜそば」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 681kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくこちらも東京・新小岩の人気店「麺屋一燈」監修の冷し麺です。食べ応えのある太麺に、濃厚な豚骨の旨みとコクを感じられる醤油スープを合わせた満足感のある冷しまぜそば。トッピングされた具材とニンニクのパンチが効いたスープが太麺にしっかり絡み、暑い季節でもガッツリと楽しめる一杯です。

「冷し中華」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 432kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

夏の定番メニュー「冷し中華」が登場です。黒酢を配合してコク深くさっぱりと仕上げた醤油スープに、国産小麦粉使用の麺を合わせ、彩り豊かな具材をトッピングした一品。暑い日でもツルッと美味しくいただける一品になっています。

「からあげクン 合体謎味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 231kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のホットスナックから、注目の新作「からあげクン 合体謎味」が登場です。1粒で2種類の味わいを同時に楽しめる特別なからあげクン。お客様アンケートで特に人気の高かったフレーバー2品を絶妙に組み合わせた、これまでにない味わいが魅力です。

まとめ

6月30日発売の新商品は、「ごはん大盛! 肉野菜弁当」や「麺屋一燈監修 魚介醤油仕立てのガリマヨ豚めし」、「からあげクン 合体謎味」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用