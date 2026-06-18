PayPayは6月15日、地方自治体と連携したキャンペーンについて、あらたに2026年8月以降に実施が決定した施策を発表した。

千葉県で最大10%還元

千葉県では「使うたび、めぐるたび、千葉の楽しさが広がっていく!千葉県キャッシュレス決済キャンペーン!」を実施する。開催期間は8月7日 午前0時 ～ 8月30日 午後11時59分。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。千葉県内のPayPay加盟店のうち、同県とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりおよび期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

千葉県千葉市で最大5%還元

千葉県千葉市では「千葉市でさらにおトクにお買い物!キャッシュレス決済で最大5%戻ってくるキャンペーン」を実施する。開催期間は8月上旬～1カ月程度を予定している。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大5%のPayPayポイントが付与される。千葉県千葉市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,500ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

岐阜県岐阜市で最大20%還元

岐阜県岐阜市では「令和8年度 岐阜市物価高騰支援事業20%還元キャンペーン」を実施する。開催期間は8月1日 午前0時 ～ 8月31日 午後11時59分。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岐阜県岐阜市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

令和8年度 岐阜市物価高騰支援事業20%還元キャンペーン

兵庫県加古川市で最大20%還元

兵庫県加古川市では「加古川で買おう!対象のお店で最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。開催期間は8月1日 午前0時 ～ 8月31日 午後11時59分。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。兵庫県加古川市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

広島県竹原市で最大最大20%還元

広島県竹原市では「第7弾 がんばろう竹原!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。開催期間は8月1日 午前0時 ～ 9月25日 午後11時59分。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。広島県竹原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイントとなる。

第7弾 がんばろう竹原!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン

大分県津久見市で最大30%還元

大分県津久見市では「キャッシュレスで津久見市のお店を応援しよう! 最大30%戻ってくるつくみんサマーキャンペーン!」を実施する。開催期間は8月1日 午前0時 ～ 8月31日 午後11時59分。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大30%のPayPayポイントが付与される。大分県津久見市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

なお、いずれのキャンペーンも早期終了となる場合がある。