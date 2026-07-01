菅公学生服が全国の中高生1,200人を対象に実施した調査で、約8割が日常的に身体の疲れやだるさを感じていることが分かった。疲労を感じる生徒の7割以上は、勉強に集中できないことがあると回答している。

中高生の約8割が日常的な疲れやだるさを感じている

調査によると、普段の学校生活や日常生活の中で身体の疲れやだるさを感じることが「よくある」「たまにある」と答えた中高生が80.2％にのぼった。

内訳は、「よくある」が33.8％、「たまにある」が46.4％。中学生では79.2％、高校生では81.2％と、いずれも約8割が日常的な疲労を感じている実態が明らかになった。

疲れやだるさが原因で勉強に集中できないことがあるか

また、疲れやだるさを感じていると回答した962人に、疲労によって勉強に集中できなくなることがあるかを聞いたところ、「よくある」が30.5％、「たまにある」が43.9％となり、計74.4％が学習への影響を感じていることが分かった。

中学生と高校生を比較すると、「よくある」と答えた割合は中学生が32.4％、高校生が28.5％で、中学生の方がやや高い傾向がみられた。

疲れやだるさを感じる場面

疲れやだるさを感じる場面については、「授業中(座学)」が69.4％で最多となった。次いで「登下校」が45.9％、「試験(テスト)」が44.6％だった。

「試験(テスト)」は中学生が51.8％、高校生が37.6％、「部活動」は中学生27.8％、高校生18.5％、「習い事(学習塾)」は中学生24.4％、高校生7.2％となり、中学生の方が疲労を感じる割合が高かった。

調査では、中高生の多くが授業や登下校といった日常的な学校生活の中で疲労やだるさを感じており、それが学習への集中力にも影響を及ぼしている実態が浮かび上がった。