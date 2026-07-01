「1分に1回、無呼吸だったんですよ」お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、5月26日深夜に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00～27:00)にゲスト出演。睡眠時無呼吸症候群であることを明かした。

小杉竜一

「1分に1回、無呼吸だった」に設楽統も驚き

番組では、パーソナリティのバナナマン・設楽統が、「ガタはきてるでしょ? 俺らの年代だと何かしらはある」と質問。それに対して、小杉は「最近はホンマにCPAP(シーパップ)」と言い、呼吸療法装置を使用していることを打ち明けた。

小杉は、「僕も全然ええっていう感じだったやったんすよ」と振り返りながら、「ロケで検査したら1分に1回、無呼吸だったんですよ」と告白。設楽が、「1分に1回?」と驚くと、小杉は「60分検査したら、59回くらい無呼吸だったんですよ」と説明した。

さらに、「『この先、何年後かに急に死んでもおかしくないですよ』って言われて」と回顧。酸素飽和度についても、「普通って90後半で、90切ったらしんどいんですけど。無呼吸のときは60台とからしくて。呼吸器の病気だったら、呼吸器つけなアカンぐらいの飽和度になってましたよって言われて」と深刻な状況だったことを語った。

それでもCPAP(シーパップ)を使用したことにより、「でもそれで、楽になって」とのことで、「だから今はCPAP吸いたくてしょうがないですもん」と笑いを交えながら話していた。