ＤｅＮＡ、広島を1点リードで後半戦へ

2回裏にＤｅＮＡが牧、宮下で3点を先制。広島は3、4回に小園らの活躍で2点差を追いつくも、ＤｅＮＡが1点リードで後半戦へ突入。激しい打撃戦が繰り広げられている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(捕)松尾　汐恩 6(中)蝦名　達夫 7(右)九鬼　隆平 8(遊)宮下　朝陽 9(投)東　克樹

広島: 1(右)名原　典彦 2(中)大盛　穂 3(二)菊池　涼介 4(三)坂倉　将吾 5(遊)小園　海斗 6(左)佐々木　泰 7(一)Ｅ・モンテロ 8(捕)石原　貴規 9(投)玉村　昇悟

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 69 37 30 2 .552 -
2 ヤクルト 69 37 31 1 .544 0
2 阪神 69 37 31 1 .544 0
4 広島 68 26 39 3 .400 10
5 DeNA 70 27 41 2 .397 10
6 中日 71 26 44 1 .371 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 75 44 29 2 .603 -
2 ソフトバンク 70 41 28 1 .594 1
3 日本ハム 75 42 33 0 .560 3
4 オリックス 72 38 33 1 .535 5
5 ロッテ 69 33 33 3 .500 7
6 楽天 71 27 43 1 .386 15