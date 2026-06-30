ＤｅＮＡ、広島を1点リードで後半戦へ
2回裏にＤｅＮＡが牧、宮下で3点を先制。広島は3、4回に小園らの活躍で2点差を追いつくも、ＤｅＮＡが1点リードで後半戦へ突入。激しい打撃戦が繰り広げられている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)松尾 汐恩 6(中)蝦名 達夫 7(右)九鬼 隆平 8(遊)宮下 朝陽 9(投)東 克樹
広島: 1(右)名原 典彦 2(中)大盛 穂 3(二)菊池 涼介 4(三)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(左)佐々木 泰 7(一)Ｅ・モンテロ 8(捕)石原 貴規 9(投)玉村 昇悟
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|69
|37
|30
|2
|.552
|-
|2
|ヤクルト
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|2
|阪神
|69
|37
|31
|1
|.544
|0
|4
|広島
|68
|26
|39
|3
|.400
|10
|5
|DeNA
|70
|27
|41
|2
|.397
|10
|6
|中日
|71
|26
|44
|1
|.371
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|75
|44
|29
|2
|.603
|-
|2
|ソフトバンク
|70
|41
|28
|1
|.594
|1
|3
|日本ハム
|75
|42
|33
|0
|.560
|3
|4
|オリックス
|72
|38
|33
|1
|.535
|5
|5
|ロッテ
|69
|33
|33
|3
|.500
|7
|6
|楽天
|71
|27
|43
|1
|.386
|15