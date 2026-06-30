ＤｅＮＡ、広島を1点リードで後半戦へ

2回裏にＤｅＮＡが牧、宮下で3点を先制。広島は3、4回に小園らの活躍で2点差を追いつくも、ＤｅＮＡが1点リードで後半戦へ突入。激しい打撃戦が繰り広げられている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)松尾 汐恩 6(中)蝦名 達夫 7(右)九鬼 隆平 8(遊)宮下 朝陽 9(投)東 克樹

広島: 1(右)名原 典彦 2(中)大盛 穂 3(二)菊池 涼介 4(三)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(左)佐々木 泰 7(一)Ｅ・モンテロ 8(捕)石原 貴規 9(投)玉村 昇悟

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