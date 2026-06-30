カインズが運営するWebメディア「となりのカインズさん」は6月22日、新たにポッドキャスト番組『となりのカインズさん ポッドキャスト』の配信をSpotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTubeなどにて開始した。

同番組は、日々のくらしの小さな出来事からDIY、料理、商品の裏話まで、毎日の生活に小さな発見を届ける音声コンテンツ。これまで「読むメディア」であったこのメディアを、作業中や移動中にも耳で楽しめる「くらしのタイミングに寄り添う音声メディア」へと進化させることを目指している。

パーソナリティには、お笑いコンビの「カーネーション(吉本興業)」と「豆鉄砲(ワタナベエンターテインメント)」、YouTubeで活動する「ななすけの散歩録」の3組を起用した。カーネーションが第1・3月曜日、ななすけの散歩録が第2・4月曜日、豆鉄砲が毎週木曜日の担当となり、3つの番組を同時並行で展開する。

ななすけの散歩録

番組のカバーイラスト(アートワーク)は、映画化された代表作『音楽』などで知られる漫画家の大橋裕之氏が手掛けており、配信を記念した描き下ろしの4コマ漫画も公開した。

同メディアでは今後も、ホームセンターの魅力を多角的に発信していく方針とのこと。