SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES'26」のキービジュアルが公開された。あわせて出演アーティストも発表。7月1日（水）18時よりチケット先行受付もスタートする。

「BMSG FES」は、”日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し進化を遂げてきた。5年連続5回目の開催となる「BMSG FES'26」は、2026年10月10日（土）、11日（日）、12日（月・祝）の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催。昨年の2日間開催から規模を拡大し、初の3日間開催となる。

今回公開されたキービジュアルのコンセプトは、「THE FUTURE IS YOURS」。誰かに用意された未来を待つのではなく、自分たちの手で選び、掴み、作り出していく。BMSGが設立以来育んできた価値観と、この6年間で出会い、育ち、共鳴してきたアーティストたちの存在を、未来へ向かうひとつの集合体として表現している。ビジュアルに立つのは、BMSGの現在を形づくるアーティストたち。近未来的なスタイリングと、クロスフィルターによってきらめく光の演出は、一人ひとりが持つ原石の輝き、そしてその輝きが互いに照らし合うことで生まれる未来の光を象徴している。

「BMSG FES'26」出演アーティストには、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、今年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSG自社レーベル”Bullmoose Records”に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。

7月1日（水）18時よりチケット先行受付がスタート。一般指定席に加え、前方エリア保証や専用入場レーン、オリジナルグッズなどの特典が付くSS指定席・S指定席もアップグレード方式で用意される。チケットの券種や料金、券売スケジュールなどの詳細は、「BMSG FES'26」Official Websiteにて。

＜ライブ情報＞

「BMSG FES26」

出演：SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / STARGLOW / Aile The Shota / REIKO / HANA / ふみの / Ayumu Imazu / BANVOX / SALU

会場：お台場BMSG FES特設会場 〒135-0064 東京都江東区青海１丁目１

日程：

2026年10月10日（土）開場13:00 開演15:00

2026年10月11日（日）開場13:00 開演15:00

2026年10月12日（月・祝）開場13:00 開演15:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※終演時間は20:00頃を予定しておりますが、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

「BMSG FES26」Official Website：https://bmsgfes.tokyo/

HP：https://bmsg.tokyo/