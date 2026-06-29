らそんぶる、新曲がドラマ『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』主題歌に

4ピースロックバンド”らそんぶる”の新曲「わかっていたとしても」が、2026年7月6日（月）よりスタートする日本テレビ系月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』の主題歌に起用されることが決定した。らそんぶるにとって、地上波ドラマの主題歌を書き下ろすのは今回が初となる。

今年4月から開催された恵比寿LIQUIDROOMを含むキャリア最大キャパとなる東名阪ワンマンツアーを大盛況に収め、ライブシーンで異例の快進撃を続ける”らそんぶる”。新曲「わかっていたとしても」は、裏切りから始まる夫婦の再生を描いた不倫サスペンス×ラブ×ヒューマンドラマ『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』の物語に深く寄り添った至極のロックチューンとなる。”強い女性の決断”をテーマに、選択から生まれる葛藤や後悔と向き合いながらも前へ進む姿を描いた一曲。タイトルの通り、「すべてをわかっていたとしても、それでも愛することを選ぶ」という想いを軸に、揺るがない意志と強さを表現している。まっすぐな歌詞と力強いサウンドが印象的で、楽曲全体を通して芯のあるメッセージが感じられる楽曲となっている。

■メンバー・キャストコメント

・Vo.Gt. そら （らそんぶる） コメント

「強い女性の決断」それが今回の曲のテーマです。

「きみ」と出会ったことを正解にするのも間違いにするのも全部「私」でした。私は私の選択を間違いにはしないし、最初から全てがわかっていたとしても「きみ」を愛することはやめないと思う。

強く固い意志と、傷つけられてもそのままじゃ終わらせない、何よりも自分を信じた女性の歌。女の子は少しか弱いかもしれないけど弱いままじゃ終わらない！そんな強さを歌詞だけではなくサウンド面でも表現しました。

・笹嶋愛子役：森迫永依 コメント

初めて楽曲を聴いたとき、愛子が抱える強さや葛藤、そして迷いながらも前へ進んでいく疾走感を感じました。また、その力強さの中に爽快感もあり、聴き終えたあとに前向きな気持ちになれる楽曲だと思います。この素敵な楽曲とともに愛子の物語がどのように紡がれていくのか、私自身とても楽しみにしています。

・笹嶋誠一役：前田公輝 コメント

力強いエレキギターソロから始まり、愛子のように柔らかな歌声へと続いていく構成が、まさに本作の世界観そのもののようで、聴くたびに心を揺さぶられながら、自分だけの愛のかたちを見つけていく勇気をもらえる楽曲だと感じました。また「でまかせのイノセント」というフレーズには、誠一の無邪気で無責任な言葉がどれだけ人を惑わせるかという思いが込み上げました。

＜リリース情報＞

らそんぶる

︎配信シングル「わかっていたとしても」

2026年7月8日（水）リリース

＜ライブ情報＞

らそんぶる東名阪２MAN TOUR "あなたの隣が似合うまで"

9月5日（土）大阪・心斎橋 Music Club JANUS OPEN 17:30 / START 18:00

9月22日（火・祝）愛知・名古屋 Club UPSET OPEN 17:30 / START 18:00

10月2日（金）東京・Veats Shibuya OPEN 17:00 / START 18:00

All Standing 前売り：¥4,800（税込） ＊ドリンク代別

All Standing（学割）前売り：¥4,300（税込） ＊ドリンク代別

※未就学児入場不可

受付URL：https://eplus.jp/rassembler/