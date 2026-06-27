Novel Core、全国ツアー「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026」完走──秋のライブハウスツアー「BLACK TiE TOUR 2026」開催決定

Novel Coreが、今年4月より6都市7公演を巡った全国ツアー「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026」を、6月26日（金）に東京・豊洲PITで行われたファイナル公演をもって完走した。同公演のアンコールでは、10月15日（木）より全国5都市8公演を巡るライブハウスツアー「BLACK TiE TOUR 2026」の開催も発表された。

【写真を見る】「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026」豊洲PIT公演

ツアーファイナルとなった豊洲PIT公演では、モッシュやシンガロングを楽しめるアクティブゾーン、自分のペースで観覧できるセーフティーゾーン、指定席エリア、そして保護者と子どもが一緒に楽しめるファミリーエリアを設置。ロックとヒップホップを横断しながら独自のミクスチャーサウンドを築いてきたNovel Coreならではの、年齢やライブ経験を問わず誰もが自分らしいスタイルで楽しめる"ミクスチャー・フロア"が実現した。

Photo by Satoshi Hata

ライブではアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』収録曲を中心に全27曲を披露。5月リリースの映画『名無し』主題歌「名前」、そして6月24日（水）にサプライズリリースされたばかりの「ビリビリ -Remix-」も初披露された。「ビリビリ -Remix-」では客演のJUBEEがサプライズ登場し、会場の熱気をさらに高めた。

Photo by Satoshi Hata

新ツアー「BLACK TiE TOUR 2026」について、Novel Coreは「メインストリームのど真ん中に、Novel Coreという名前入りのミクスチャーの旗を立てにいく。このツアーはその準備の最終段階」とコメント。ハウスバンド・THE WILL RABBITSとともに全国を巡る本ツアーは、2MAN SHOWと銘打たれた対バンライブや、東京・渋谷clubasiaでの昼夜2公演ファイナルを含む内容となっている。

チケットは、Novel Core公式ファンクラブ「CORE HOUSE」とBMSGファンコミュニティ「B-Town」にて最速先行受付（抽選）がすでにスタート。一般発売は9月4日（金）10:00より。

なお、豊洲PIT公演のライブレポートは後日公開予定。引き続きチェックしてほしい。

【セトリプレイリスト】

全国ツアー「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026」ファイナル豊洲PIT公演でパフォーマンスした楽曲のプレイリストを公開中！

https://NovelCore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVETOUR2026

「BLACK TiE TOUR 2026」公演スケジュール

10/15（木）東京・渋谷 WWW X ※2MAN SHOW WITH ???

10/16（金）東京・渋谷 WWW X

10/18（日）広島・CLUB QUATTRO

10/23（金）長野・CLUB JUNK BOX

10/24（土）岐阜・club-G

11/4（水）大阪・梅田 CLUB QUATTRO

11/22（日）東京・渋谷 clubasia（昼夜2公演、詳細後日解禁）

チケット料金：¥6,800（一般）／¥5,800（学割）※ドリンク代別

【リリース情報】

New Single「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」

配信中

https://NovelCore.lnk.to/BILIBILI-Remix-

Digital Single「名前」

配信中

https://NovelCore.lnk.to/namae

New ALBUM『PERFECTLY DEFECTiVE』

配信中

https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE

CD発売中

https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG