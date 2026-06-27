Daichi Yamamoto、日本武道館公演を2027年2月22日に開催

東京・豊洲PIT、大阪・Zepp Nambaでのワンマンライブを成功させたばかりのDaichi Yamamotoが、自身初となる日本武道館公演「Daichi Yamamoto 日本武道館公演 Still Quiet」を2027年2月22日（月・祝前日）に開催することを発表した。

京都と東京を拠点に活動を続けながら、ラップミュージックを軸にジャンルやシーンの境界を越えた表現を追求してきたDaichi Yamamoto。2023年には自身のレーベル〈Andless〉を設立。自身の作品制作やツアーを継続的に行う一方で、国内各地の大型フェスティバルへの出演や数多くの客演作品への参加を重ね、ジャンルを横断しながら独自の存在感を築いてきた。

今回開催が決定した「Daichi Yamamoto 日本武道館公演 Still Quiet」は、これまで彼が積み重ねてきたライブや作品制作、その歩みの延長線上に位置する特別な公演となる。タイトルは、本人の母親の言葉から着想を得たもので、静けさのなかに確かな意志や熱を宿す彼の音楽とも静かに重なっている。

東京でのワンマン公演では豊洲PITやZepp Haneda公演を完売させるなど、ライブアクトとしての評価を着実に高めてきたDaichi Yamamoto。自身最大規模となる日本武道館公演「Still Quiet」のチケットは、6月27日（土）20:00より先行先着受付を開始。

＜ライブ情報＞

「Daichi Yamamoto 日本武道館公演 Still Quiet」

2027年2月22日（月・祝前日）東京・日本武道館

時間：OPEN 17:30 / START 18:30

オフィシャル最速先行(先着) 受付期間：6/27(土) 20:00〜7/12(日) 23:59

https://eplus.jp/daichiyamamoto/

▼チケット料金

指定席：9,900円（税込）

問い合わせ：SOGO TOKYO

Presented by Andless LLC.