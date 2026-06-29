伊藤健太郎、グレーのスーツ姿で会見に登壇　「似ている部分は少ない」役柄を演じるために取り組んだことを語る

「自分にはない部分をたくさん持っているキャラクター」。伊藤健太郎は、ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』で演じるレイについてそう語り、立ち方や声のトーンまで意識した役作りを明かした。

伊藤健太郎

伊藤健太郎が「似ている部分は少ない」役柄を演じるために取り組んだこと

ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』(7月2日スタート 毎週木曜24:00〜24:30)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行われ、早見あかり、伊藤健太郎、桐山漣、岸明日香が登壇。また、子役の久場音葉がサプライズゲストとして登場した。

自身が演じるレイとは「似ている部分は少ない」という伊藤。「考え方もそうですし、自分にはない部分をたくさん持っているキャラクターだなというふうに捉えています。だから、自分の中にない要素を出すために、立ち方や声のトーンといった部分に対して意識を向けて、役づくりをしていたかなというふうに思います」と話した。

また、ドラマに登場するキャラクターで誰に共感できるかと聞かれ、伊藤は「先ほど(レイには)自分にないものが多いというふうにお話したんですけど、唯一、食事に対してのプライオリティの高さというか、自分の中で優先順位が高い部分というのはすごく共感できる」と回答。

続けて、その理由を「今後、レイが家に帰ってきたときにちょっと思うことがあるシーンがあるのですが、あのシーンを演じているときは、『これは分かるな』と思っていたので、そういう食に対する位置付けの部分は共感できるなと思いますね」と説明していた。

伊藤が演じるレイは、料理雑誌の編集者で一児の父。家族とは仲良く暮らしているが、妻の用意する食事が冷凍食品ばかりなことに悩んでいる。野菜嫌いの娘には手料理を食べさせたいという思いを妻に受け入れてもらえないでいる。そんな中、料理教室でタキと出会い、共に過ごす食事の時間が心の拠り所となっていく。

ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』ストーリー

料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、おいしいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ。

そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、互いの気持ちを満たしていく。

「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き――」。食事を重ねるたびに惹かれ合う2人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる2人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーが、今夏幕を開ける。