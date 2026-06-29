YOUTRUSTは6月24日、「フリーランス・副業に関する実態調査」の結果を発表した。調査は5月26日〜5月31日、仕事専用SNS『YOUTRUST』のユーザー(フリーランス・副業経験者)177名を対象にインターネットで行われた。

正社員転換の決め手

まず、YOUTRUSTのサービス内データ(フリーランスを主たる働き方とするユーザー、過去1年)を分析したところ、20代のフリーランスから正社員への転換率は18.4%だったのに対し、正社員からフリーランスへの移行率は1.5%にとどまった。

そこで、フリーランスや副業として関わった企業に正社員として入社した経験のある方に決め手を尋ねたところ、「チーム・一緒に働く人」(52.4%)や「副業での評価・信頼関係」(47.6%)が上位に並び、一方で「報酬条件」は23.8%と低く、報酬や待遇だけでなく、一緒に働く中で築かれた信頼関係やカルチャーフィットが、正社員転換の意思決定を後押ししていることがうかがえた。

副業を希望するユーザーが案件選びで重視すること

続いて、副業を希望するユーザーが案件選びで重視することを調べたところ、1位は「稼働時間の柔軟性」(69.9%)。また、希望する稼働時間は月40時間未満が合計65.6%と約7割を占め、本業や生活と両立できる範囲で副業に取り組みたい層が中心であることがわかった。

副業人材へのニーズが高い職種ランキング

YOUTRUST上に掲載されている副業募集を職種別に集計し、副業人材へのニーズが高い職種をランキング化した。その結果、「法人営業」「プロデューサー/ディレクター」「Webマーケティング」など、事業推進・売上創出の現場に近い職種が上位に。企業が副業として人材を求めているのは、こうしたフロント業務の領域に集中していることがうかがえた。