フォーイットは6月24日、「副業」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は4月21日、全国の20代～60代以上の男女2,000人を対象にインターネットで行われた。

「副業をしてみたいと思いますか?」と尋ねたところ、「すでに副業をしている」が8.8%、「すぐにでも始めたい」が8.3%、「準備が整えば始めたい」が15.8%、「時間があればやってみたい」が29.5%となり、全体の約62%が副業に前向きな意向を持っていることがわかった。

副業に前向きな層の割合を年代別に見ると、30代が最も高く約79%。次いで20代が約73%で続き、若年層ほど行動意欲が高い傾向に。また、40代では約69%、50代でも63%にのぼり、年代を超えて副業への関心が根付いているよう。

一方、60代以上では「やりたくない」が37.8%と非常に高く、それでも前向き層の割合は約52%を占めるなど、シニア世代の間でも副業への関心が高まりつつあるよう。さらに男女別では、男性約61%、女性約64%と、副業への関心は性別を問わず広く共通している実態が浮き彫りとなった。

続いて、職業別に前向き層の割合を見てみると、会社員・公務員が最も高く約64%。中でも「時間があればやってみたい」が30.2%と高い割合を示し、本業に加えてスキルや時間を活用したいというニーズが高いことがうかがえる。一方、自営業・経営層は約60%で、「すでに副業をしている」が12.6%と高い。複数の収入源を持つことへの意識が他の職業と比べて高いよう。また、学生・パート/アルバイトでも前向き層の合計は約60%にのぼり、柔軟な働き方への関心の高さが見て取れた。

最後に世帯年収別に見ると、いずれの年収層でも前向き層は6割前後にのぼり、収入の多寡にかかわらず副業への関心が幅広く存在していることがわかった。