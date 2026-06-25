事業家集団が運営する「創業支援ポータル」は6月24日、「生成AI時代における会社員の副業実態に関する調査」の結果を発表した。調査は6月2日～3日、副業を行っている20代～50代の会社員330名を対象にインターネットで行われた。

現在行っている副業の業務内容

現在行っている副業の業務内容を聞いたところ、会社員の4人に1人以上が「データ入力・事務作業」(27.3%)と回答。「その他」(24.2%)を除くと、次いで「販売・接客・軽作業」(23.6%)、「ITエンジニアリング・プログラミング」(13.6%)が上位に。また、副業の平均月収については「1万円～5万円未満」(40.6%)が最も多く、次いで「5万円～10万円未満」(19.7%)、「1万円未満」(18.8%)と続いた。

生成AＩ普及による危機感について

次に、生成AIによる副業収入への影響について尋ねたところ、51.8%が「変化はない」と回答した。しかし一方で、「生成AIの普及により、自身の副業スキルが代替され価値が下がる危機感をどの程度感じていますか?」という問いに、約半数が「やや感じている」(37.0%)あるいは「とても感じている」(12.7%)と回答。程度の差こそあれ、副業を行っている会社員の約半数が危機感を抱いていることがわかった。

AIを活用したビジネスで起業する際の障壁やハードル

次に、「AIを活用したビジネスの起業にどの程度興味がありますか?」と尋ねたところ、約6割が「とても興味がある」(31.2%)、「やや興味がある」(27.0%)と回答。そこで、「AIを活用したビジネスで起業する際の障壁やハードル」を教えてもらったところ、「AIに関する技術的知識やスキルの不足」が最多の42.1%。次いで「失敗した際のリスクに対する不安」(29.4%)、「事業資金の不足」(28.8%)が上位にあがった。