村上春樹　自身のジャズの聴き方と “推し”を語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

6月28日（日）の放送は「村上RADIO～アナログ・レコードで、ジャズのちょっとこのあたりを… vol.2～」をオンエア。今回の放送は「ジャズのちょっとこのあたりを…」の第2弾です。村上さんが長年愛好してきた知られざる実力派のジャズ・ピアニストの演奏をオリジナルの原盤でお届けしました。

その独特の演奏スタイルでハービー・ハンコックに多大なる影響を与えた全盲のピアニスト、クリス・アンダーソン。また、本職が精神科医という異色の経歴を持つデニー・ザイトリンなど、個性的な実力派ピアニストたちを紹介しました。

この記事では、オープニングトークと前半1曲について語ったパートを紹介します。

こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今夜は「アナログ・レコードで、ジャズのちょっとこのあたりを…」の２回目です。今回は「ご存じですか、このジャズ・ピアニストたち」というラインで選曲しました。

普段あまり耳にする機会のない、しかししっかり実力のあるジャズ・ピアニストたちの演奏を聴いてください。どれも僕が長年愛好してきたトラックです。今夜はすべてアナログ・レコード、それもオリジナルの原盤でお聴かせします。秘蔵の名盤というほどのものではありませんが、とにかく古いことは古い音盤（おんばん）を、うちから持ってきました。じんわりお楽しみください。

＜オープニング曲＞

Donald Fagen「Madison Time」

ジャズを聴く、というか音楽を聴く歓びのひとつに、それほど有名ではないミュージシャン､演奏家を贔屓（ひいき）にするという聴き方があります。僕ももちろん、そういう贔屓のミュージシャンを何人か抱え持ってきました。今で言う「推し」みたいなものですね。まあ「推し」って言いましても、SNSなんかで拡散するわけではなく、1人で個人的にちんまりと応援しているだけなんですけど、それでもそういう個人的「思い入れ」みたいなことをやっているうちに、音楽と向かい合う自前の感性が少しずつ成長して、深まってきたような気がします。思い入れ、けっこう大事です。

◆The Chris Anderson Trio「My Funny Valentine」

まず最初はクリス・アンダーソンです。えっ、そんな名前聞いたこともないよ、という方も多いのではないかと思います。1940年代から60年代にかけて活動したシカゴ出身の黒人ピアニストで、チャーリー・パーカーやクリフォード・ブラウンなんかとも共演した実力派なんですが、いくぶん派手さに欠ける独特の演奏スタイルと、全盲（目がまったく見えなかったんですね）というハンディキャップもあって、あまり表に出てくることがなく、一般的な人気を博することはありませんでした。知る人ぞ知るという感じだったんです。

しかし若き日のハービー・ハンコックが彼の演奏スタイルを敬愛し、強い影響を受けたと言い続けたことで、名を知られるようになりました。あえて無難なスイングに持って行かない、クリスプで知的なタッチがこの人のピアノの特徴です。伴奏はベースのビル・リー、ドラムズのウォルター・パーキンズ、地元シカゴの手堅い演奏者たちですね。

1961年の録音、ジャズランド・レコードの『Inverted Image』というアルバムに収録されている「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」を聴いてください。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～アナログ・レコードで、ジャズのちょっとこのあたりを… vol.2～

放送日時：6月28日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/