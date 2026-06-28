Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 不登校気味の中2リスナーに贈った言葉「無理して行く必要はない」「でも…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月22日（月）の放送では、学校生活や人間関係に悩む1人の中学2年生の生徒（リスナー）から寄せられた相談に対し、藤澤が真剣に向き合い、温かいアドバイスを送りました。藤澤： さあ、そして今夜の授業（放送）は、なんといっても“相談”でございます！ 今日は僕宛てに届いているメッセージの中から、相談があると書いてくれた生徒の書き込みをチェックしていきます！ 僕に答えられる範囲で……いや、ちょっとドキドキ……！ 藤澤先生、大丈夫かな？ 相談に乗っていこうと思います！ 生徒のみんなはどんな悩みを抱えているのか、真剣に向き合っていきたいと思います。＜リスナーからのメッセージ＞私は中学2年生です。新しいクラスになって2ヵ月以上経ちましたが、周りはもうグループができていて、なかなか声をかけられません。特に体育などのペア活動では、いつも余ってしまい、近くの子のグループに入れてもらっています。でも2対1になってしまうこともあり、申し訳なく感じてしまいます。そのことがだんだんつらくなり、最近は学校へ行く日も減ってしまいました。勉強の遅れも心配です。藤澤先生なら、こんなときどうしますか？ また、人に話しかける勇気が出ないときはどうしたらいいでしょうか？（14歳 女の子）＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：そうか、クラス替えがあってグループがみんなできている中で、なかなか馴染めずにね。いや、あるよね！ 体育の授業のペア組みってちょっと気持ちがギュッとなるよな。僕もそうだった！ あれね〜、でも授業のシステム上、しょうがない瞬間なんだろうけど。生徒的にはやめてほしいよって思う瞬間だよな！ めちゃくちゃ分かるんだよな！ 苦しいよな、あの何気ない瞬間がずっと1日忘れられないんだよな。本当にそう、分かるよ！ 「藤澤先生なら、こんなときどうしますか？」って。でも、こんなこと言ったら僕はミセスLOCKS!の先生ですし、学校の先生たちには何と言われるかちょっと分からないですけれど、やっぱり無理して行ってほしくはないかな。というか、無理して行く必要はない。ちょっと、どんな言い方しても誤解はあるかもしれないけれど、つらいことだと思って行くのは、絶対につらい思い出が積み重なっていっちゃうと思うし、気持ちもギュッとなっていっちゃって楽しいことも楽しくなくなると思うし、学ぶべきことも学べなくなっちゃうと思うんだよね。だから、気持ちが無理だと言っている時は無理しなくていいかなって思っちゃうな。でも、もし体が一歩動くならだけど、“今日行ってみてよかったかもって思えたらラッキー”くらいに思って行ってみるのもいいかもなって思うんだよな〜。僕も学校で吹奏楽の毎日の部活がめちゃくちゃつらくて、夏休みもほぼ返上してお盆休みの2日以外は全部朝から晩まで部活だったのね。今ってそういうスタイルはあまりないと思うんだけど。本当にそれが大変で。先輩との空気感とか、先生もすごく厳しくて本当につらかった。楽器もなかなか上手にならなくて。そういう毎日が嫌だったんだけど……正直、すごいつらかった思い出もあるけれど、やっぱり大人になって行ってみてよかったなとか、やってみてよかったなって思うことの記憶の方がやっぱり正直多い！ だから、そういう日々の中でもやっぱり行ってみて何か残るものっていうのはあると思うし。今で言うと僕は、すごい変な話なんだけど、ランニングが好きなんだけど、嫌いなんですよ（笑）。これ分かるかなー？ うまく言えないな……自分でやるって決めたことというか、めちゃくちゃ決めているわけでもないんだけど自分の好きなことだと思っているんだけど。日によっては朝起きて今日の朝やるって決めていたはずなのに、めちゃくちゃ体がだるくて気持ちも全然前向きじゃなくて、行くわけねえだろ！ って思っている自分がいるんだよ（笑）。不思議だよね！でも、とりあえずランニングウェアに着替えるっていうことだけをするじゃないですか。朝起きて着替えるっていうのをたまたまランニングウェアに着替えた。で、ランニングウェアに着替えたならとりあえず靴履いてみよう。靴履いたなら外に出るよね。で、外に出たなら、とりあえずジムに行ってみるよね。で、ジムに行ったならとりあえずランニングマシンの上に乗ってみるよね。ランニングマシンの上に乗っちゃったらどうするって、もうポチッてスタートボタン押すしかないんだよね！ スタートボタン押しちゃったら勝手に動くからもう勝手に走るしかないみたいな。とりあえずこれをやるみたいな、システム的なことでもいいと思うんだよ。それをしたら次こうします、これしたらこうしますっていう中で、正直言うと僕はそのシステムに勝手に走らされている日もある！ でも終わってみたら正直、体も余計疲れたりとかするし、なんだよ！ って思う自分もいるんだけど。でも、走っている中で考え事とかしてこれってこうだなとか、楽器のこととかちょっとつまづいていたんだけどこういう練習してみようとか、そういう発見とかもやっぱり走っている最中って不思議とできるんですよね。音楽とかもランダム再生していて、こんな素敵な曲あるんだって出会えたりとかして、なんかちょっと不服だけど今日走ってみてよかったなって思える自分ができたらラッキー！ って思ってとりあえず体を動かす。体を動かすっていうのはランニングするという意味じゃなくて、着替えてみるというその一歩をやってみるというルールは自分で作っているの。だからランニングは好きだし嫌いなんだけど、続けられているのはそういうことかな。うまく言えないんだけど……。だから、例えばだけど、朝起きたら家族に元気に「おはよう！」って言ってみる！ このルールだけは絶対に毎日守る！「おはよう」って言ったら、体って不思議と習慣化して連動していくから、「おはよう」って言ったら、美味しくご飯食べようとか。それしたなら歯磨きしよう、そうしたら支度して靴履こう。靴履いたならもう出かけるしかない。学校に行ったら、誰にとかもし決められるんだったら、この子に「おはよう」って絶対言うとかでもいいし、誰にって決める必要もないと思う。「おはよう」とかでも何でもいいんだけど、学校に着いて上履きに履き替えたら大きく深呼吸するとか！ そういうすごい馬鹿みたいなルーティンを決めて、そうしたら自ずと、とりあえず学校に行けると思うし。そんな中でやってみてよかったなって、1日寝る前にそういうのを見つけてみる。無理にじゃないよ。それでもいいと思う。あと、僕がミセスLOCKS!でも前にも言ったかもしれないんだけど、僕も結構ヘコみやすかったりとか、明日のこと、先々のことが不安になって寝られないタイプなんですよ。学生の頃は学校に行くの嫌だなとか、今だと明日ランニングするの嫌だなって思ったりするんだけど。そんな時こそ、今日この1日でよかったこと、自分に丸を付けられることを1個2個見つけることをやってみてるかな。自分的には情けない1日だった、ちょっと変なミスしちゃったなっていう日だったけれど、こういうところよかったよねとか、誰よりも元気にスタッフの皆さんに挨拶できたよねとか、率先しておしゃべりできたよね、みたいな！ そういう丸付けを無理やりにでもいいから毎日する！ じゃあ、それは僕からの宿題！ 毎日寝る前に絶対に自分に丸を付けてあげる！ それをしてください！あと、「勉強の遅れも心配です」って自分で言ってくれたけれど、それを自分で気にしているってすごい素敵なことだなと思って。僕は学生の頃、勉強の遅れなんて気にできなかったんですよ！ 勉強嫌だなってみんな思っちゃっていたし。でも、勉強のことを気にできていて、勉強はしたいっていう気持ちはあるのかな？ って思うんだよね。勉強するってめちゃくちゃかっこいいことだと僕は思うの！ だからその気持ちはめちゃくちゃ大事にしてほしい！これも学校の先生に怒られるかもしれないけれど、勉強もいろんなやり方があると思う。お家でもきっとやる手段はあると思うし。でも、やっぱり学校の先生の言葉もすごい大事なんだよ。教科書だけじゃなくて、あの先生の言っていたあの言葉って。やっぱり先生の顔もいまだにすごい覚えているし。授業の先生の空間っていうのも大事にしてほしいから。さっきの、行ってみてよかったなって話じゃないけれど、勉強したいって気持ちがあるなら勉強するためだけに学校行っていいと思う！ っていうか、学校ってそういうもんだから！ ちょっと極論かもしれないけれど、“友達と遊ぶために行ってるわけじゃねーから！”って思いながら学校に行くのもかっこいいと思う！ 結局頑張ったことって何でも自分のためになるから。直接勉強したことが将来に生きてくるかどうかはわからないけれど、勉強した時間、何かと向き合って何かを身につけるっていうサイクルが、結局どんな仕事をしていても、どんな生活をしていても絶対大事だと思うんだよ！ を身につける気持ちがあるのはめちゃくちゃかっこいいから。そこは向き合い続けてほしい。伝わってほしいな。まず僕は、気持ちはすごく分かるっていうことと、でも僕には持っていない勉強と向き合う気持ちがあるっていうのはとってもかっこいいことだから、それは大事にしてほしい。そして寝る前に、今日の自分はこんなところちょっと不安だったり明日のことが不安になっちゃうかもしれないけれど、こんなところよかった、こんなところ素敵だったっていう丸付けを絶対にしてほしい！ そしたらスッて眠れるから。応援してるよ!!＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info