有吉弘行「最近はエゴサもしなくなった…」SNSから離れた理由を告白「Xも変わってしまったよな」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月21日（日）の放送では、最近のSNS事情について語る場面がありました。

◆SNSと距離を置く有吉の本音

この日は、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）のメールからSNSの話題になり、有吉は「X（旧Twitter）も変わってしまったよな。今って小銭儲けの人が多いんだろ？ それで相手を煽ったり、戦ったりするんでしょ？」と話します。

自身で投稿した後のリポストなどの反応を見ても、「だいたいAI（で作成した文章）じゃない？」と不満を漏らし、「だから、全然開かなくなったな。Xに何か書いて反応を見るってこともまったくない」とこぼすと、松崎も「それが一番いい使い方かもしれないですよ」と共感します。

また、有吉はXだけでなくThreadsやInstagram、Blueskyなども利用していますが、それらの返信コメントも読まなくなったと言い、「最近はエゴサもしなくなったな……寂しいっちゃ寂しい」とSNS離れが進んでいることを明かしていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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