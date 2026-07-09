長野久義 「高田さんが全部笑いに…」終始笑いっぱなしだった高田純次との散歩ロケを振り返る

◆高田純次と散歩ロケ裏話
佐藤：多忙な日々を過ごしていらっしゃる長野さんですが、本業以外ですとこんなことがありました。テレビ朝日の紀行番組「じゅん散歩」への出演でございます！ これはネットでも結構話題になっていました。
ちょっとご紹介すると、長野さんが高田純次さんとともに、読売ジャイアンツのファーム球場であるジャイアンツタウン スタジアムや、遊園地のよみうりランドを散歩しました。「京王よみうりランド」というくくりでしたね。
長野：そうですね。京王よみうりランド駅に集まって、そこから散歩させてもらいました。
佐藤：野球以外の番組出演っていうのは、引退後ですと初めてですか？
長野：初めてです。
佐藤：どういう経緯で決まったのですか？
長野：実は僕、2019年の（広島東洋）カープ時代に一度出させていただいて。そこからの流れだったと思うんですけど、はい。
佐藤：お声がけがあってということなのですね。収録は楽しかったですか？
長野：もう本当に高田さんとお会いできるのが楽しみで、2度目の共演でしたけど（ロケ中は）ずっと1人で笑っていました（笑）。散歩番組なのでいろんなことが起きるんですよ。でも、それを高田さんが全部笑いに……ウケを狙っているわけではないと思うんですけど、高田さんがすごく面白くて、勉強になる1日でした。
佐藤：高田さんって今おいくつでしたっけ？
長野：今79歳で、来年の1月で80歳になりますね。
佐藤：そうですよね。同じ男として……というのも変かもしれないですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。
長野：めちゃくちゃかっこいいですね。本当にいい感じで適当にお話されているのと、あとはもう顔がハンサムですよね。
佐藤：確かに！ いい色に焼けていらっしゃいますし。
長野：あの白髪の感じも本当にかっこいいです。
佐藤：やっぱり、緊張しました？
長野：そうですね。
佐藤：どういう（言葉の）ボールが飛んでくるか分からないですものね（笑）。
長野：本当ですよ（笑）。多分、自分が思っているところから3倍くらい違うところにボールが飛んでくるので。
佐藤：ストライクだけじゃなくてね（笑）。
長野：なので、本当に低く構えておかないと反応できないです。
佐藤：しっかり腰を落として収録に臨んでいたわけですね。
◆「じゅん散歩」のナレーションは…
佐藤：それでですね。これも巷でかなり話題になっていましたが、（じゅん散歩の）ナレーションを奥さまの下平さやかさんがされていましたね。
長野：そうですね……それは大丈夫です。
佐藤：ええ（笑）？ 皆さんも気になっていると思いますよ。（番組について）話されました？
長野：いやいや……大丈夫です。
佐藤：大丈夫ですか？ アナウンス担当部長にもなられて。
長野：はい……もう次に行きましょう（笑）。
佐藤：こういう話題になると、こうやって低く構えるんですよね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/