長野久義 「高田さんが全部笑いに…」終始笑いっぱなしだった高田純次との散歩ロケを振り返る

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 7月5日（日）の放送では、長野が出演した紀行番組「じゅん散歩」（テレビ朝日）について語りました。

◆高田純次と散歩ロケ裏話

佐藤：多忙な日々を過ごしていらっしゃる長野さんですが、本業以外ですとこんなことがありました。テレビ朝日の紀行番組「じゅん散歩」への出演でございます！ これはネットでも結構話題になっていました。

ちょっとご紹介すると、長野さんが高田純次さんとともに、読売ジャイアンツのファーム球場であるジャイアンツタウン スタジアムや、遊園地のよみうりランドを散歩しました。「京王よみうりランド」というくくりでしたね。

長野：そうですね。京王よみうりランド駅に集まって、そこから散歩させてもらいました。

佐藤：野球以外の番組出演っていうのは、引退後ですと初めてですか？

長野：初めてです。

佐藤：どういう経緯で決まったのですか？

長野：実は僕、2019年の（広島東洋）カープ時代に一度出させていただいて。そこからの流れだったと思うんですけど、はい。

佐藤：お声がけがあってということなのですね。収録は楽しかったですか？

長野：もう本当に高田さんとお会いできるのが楽しみで、2度目の共演でしたけど（ロケ中は）ずっと1人で笑っていました（笑）。散歩番組なのでいろんなことが起きるんですよ。でも、それを高田さんが全部笑いに……ウケを狙っているわけではないと思うんですけど、高田さんがすごく面白くて、勉強になる1日でした。

佐藤：高田さんって今おいくつでしたっけ？

長野：今79歳で、来年の1月で80歳になりますね。

佐藤：そうですよね。同じ男として……というのも変かもしれないですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。

長野：めちゃくちゃかっこいいですね。本当にいい感じで適当にお話されているのと、あとはもう顔がハンサムですよね。

佐藤：確かに！ いい色に焼けていらっしゃいますし。

長野：あの白髪の感じも本当にかっこいいです。

佐藤：やっぱり、緊張しました？

長野：そうですね。

佐藤：どういう（言葉の）ボールが飛んでくるか分からないですものね（笑）。

長野：本当ですよ（笑）。多分、自分が思っているところから3倍くらい違うところにボールが飛んでくるので。

佐藤：ストライクだけじゃなくてね（笑）。

長野：なので、本当に低く構えておかないと反応できないです。

佐藤：しっかり腰を落として収録に臨んでいたわけですね。

◆「じゅん散歩」のナレーションは…

佐藤：それでですね。これも巷でかなり話題になっていましたが、（じゅん散歩の）ナレーションを奥さまの下平さやかさんがされていましたね。

長野：そうですね……それは大丈夫です。

佐藤：ええ（笑）？ 皆さんも気になっていると思いますよ。（番組について）話されました？

長野：いやいや……大丈夫です。

佐藤：大丈夫ですか？ アナウンス担当部長にもなられて。

長野：はい……もう次に行きましょう（笑）。

佐藤：こういう話題になると、こうやって低く構えるんですよね（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/