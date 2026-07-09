乃木坂46賀喜遥香「ファンの人がめっちゃ頭を抱えて…（笑）」ライブ中に思わず笑顔になった質問とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月2日（木）の放送では、現在開催中の「真夏の全国ツアー2026」に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。賀喜：今回の授業ですが、先月からスタートしている「真夏の全国ツアー2026」に向けて、生徒のみんなが作ってくれたかきうちわ（『乃木坂LOCKS!』内で賀喜先生が作るオリジナルうちわ）を最速でチェックしていきたいと思います！＜リスナーからのメッセージ＞「私は57歳の乃木坂46ファンです。娘は井上和ちゃん推し、私は遥香先生推しです。『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に向けて、今年もかきねこうちわを作りました！ 遥香先生が作成したかきねこうちわをできるだけ忠実に再現しました。今年で3代目になります。遥香先生は、ライブ会場で見かけたうちわのなかで、思わず笑顔になったものはありますか？ これからも応援しています！」（千葉県 57歳）賀喜：お母さんと娘さんで一緒に来てくれたんだ！ 忠実に再現……ちょっと見てみようかな。はい！賀喜：あら！ かわいい～（笑）。確かに、これは再現されてる。口の曲がり具合も私が描いたのと一緒ですごい！もう1個はあれかな？ 多分作ってくれたんだよね？ かわいい！ かきねこうちわはライブ会場でよく見かけるというか、この授業をやっているから、みんな作ってくれるんだけど、この画像の左側みたいな、うちわの周りをフリルで囲って、ストーンとかパールをつけてかわいくしてくれている方も結構いらっしゃるんですよ。超かわいいの！ そういうのを作ってくれるのもめっちゃうれしい！賀喜：コロナ禍のときのライブで、「みんな声を出さないで楽しもうね」っていうときに生まれた文化があって。スケッチブックに、私たちに伝えたいことを書いて見せてくれるんです。それが今も続いているんですけど、その内容が結構面白いの。例えば、宮城県に行ったときに「かっきーはどれが一番好き？ ①牛タン ②はらこ飯 ③俺」って書いてあって（笑）。でも、私は冷静なアイドルだから容赦なく指で「1」を出して。そうしたら、ファンの人もめっちゃ頭を抱えて「あっちゃ～」みたいな顔をするの（笑）！ そういうのは楽しいし、面白いなって思う。でも、うちわも多分そうだけど、ファンの皆さんが、私たちのことも楽しませようとしてくれているんだろうなと思って。全部すごく面白いから、そうやって書いてくれることがありがたいし、私たちも楽しませていただいてます。ありがとう！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info