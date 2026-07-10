亀梨和也「これまでやってきた道のりも大切に…」ソロ初のアルバム『WAVE』に込めた思いとは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。7月4日（土）の放送は、亀梨和也さんが登場！ ソロとして初のアルバム『WAVE』について伺いました。亀梨和也さんは、2006年にKAT-TUNのメンバーとしてデビューし、グループ活動と並行してドラマや映画にも出演。2010年4月からは、スポーツ＆ニュース番組「Going! Sports&News」（日本テレビ系）でキャスターを務めるなど、多方面で活躍されています。ソロアーティストとしては、2019年にファーストソロシングル「Rain」、2023年にセカンドソロシングル「Cross」をリリース。KAT-TUNは2025年3月31日をもって解散し、新たなスタートを切った亀梨さん。7月8日にソロとして初のアルバム『WAVE』をリリースしました。遠山：『WAVE』の発売おめでとうございます。亀梨：ありがとうございます。昨年のちょうど今くらいから取りかかり、最初のミーティングを始めさせてもらってもう1年近くが経って、やっとこのタイミングを迎えたという。遠山：そのミーティングでは、亀梨さんの思いをどのようにチームの皆さんに伝えていったのですか？亀梨：自分自身の今の心であったり、感覚であったりをとにかく大事にしていこうと。昨年の4月から環境が変わったなかで、「（自分が）今どういうところにいるんだろう？」というところを自問自答しながら、そして、スタッフの皆さんと意見をいろいろ交わさせていただきながら（制作しました）。亀梨：僕としては、これまでやってきた道のりというのも、これからも大切にしていきたい思いがすごくあって。だけれども、やはり一人になって、これからの自分をどう表現していくか、ここにもしっかり向き合っていく……そういう流れで“寄せては返す”ではないですけれど、動いていたり、進んでいたり、ときには身を委ねたりしているなかでも、「止まっている」っていう感覚はなかったんですよね。自分自身が1回止まって“いろいろ落ち着いてみよう”という景色のなかでも、何か（常に）周りが動いていたりして、この感覚って何だろうなと……。これが『WAVE』というタイトルにもつながってはくるんですけど。ファンの皆さんの呼称も、ソロになってK-SEAとつけさせてもらいまして。そういった意味でも、身を委ねる場所、一緒に共存する場所ということで、『WAVE』というタイトルをつけました。そして、リード曲もそれに付随して「どうやったら皆さんに自分の音楽の表現を共有できるかな」っていう思いで制作させていただきました。次回7月11日（土）の放送は、北山宏光さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ