津田健次郎「お色気たっぷりすぎて子どもの頃は苦手だった」大人になって気付いたマリリン・モンローの魅力とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。7月5日（日）の放送では、マリリン・モンローについて語った模様を紹介します。

◆マリリン・モンローの魅力

――この日の放送は、オープニング・ナンバーとして「I Wanna Be Loved By You」（マリリン・モンロー）をオンエア♪

津田：「どこかで聴いたことがあるんじゃないかな？」という曲をピックアップしてみました。マリリン・モンローさんはですね……実は子どもの頃すごく苦手だったんですよね、お色気たっぷりすぎて。なんですけれども、ある時期からすごく「キュートな人だな」と思えてきたんですよね。

まあ、世界的にも映画史に残るような、地下鉄から風がバーッと吹いてマリリン・モンローがスカートを押さえているシーンなんかは、もう誰しもが見たことがあるのではないかと思いますけれども。

とてもキュートな方で、この歌自体も本当にかわいらしくて、ノスタルジックでいい曲だなと思ってかけてみました。映画「7年目の浮気」や「お熱いのがお好き」なども結構観ました。ということで聴いていただきました、マリリン・モンローで「I Wanna Be Loved By You」でした。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking