津田健次郎「お色気たっぷりすぎて子どもの頃は苦手だった」大人になって気付いたマリリン・モンローの魅力とは？

◆マリリン・モンローの魅力
――この日の放送は、オープニング・ナンバーとして「I Wanna Be Loved By You」（マリリン・モンロー）をオンエア♪
津田：「どこかで聴いたことがあるんじゃないかな？」という曲をピックアップしてみました。マリリン・モンローさんはですね……実は子どもの頃すごく苦手だったんですよね、お色気たっぷりすぎて。なんですけれども、ある時期からすごく「キュートな人だな」と思えてきたんですよね。
まあ、世界的にも映画史に残るような、地下鉄から風がバーッと吹いてマリリン・モンローがスカートを押さえているシーンなんかは、もう誰しもが見たことがあるのではないかと思いますけれども。
とてもキュートな方で、この歌自体も本当にかわいらしくて、ノスタルジックでいい曲だなと思ってかけてみました。映画「7年目の浮気」や「お熱いのがお好き」なども結構観ました。ということで聴いていただきました、マリリン・モンローで「I Wanna Be Loved By You」でした。
＜番組概要＞
番組名：津田健次郎 SPEA/KING
放送日時：毎週日曜 12:00～12:30
パーソナリティ：津田健次郎
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
番組公式X：@tsuda_speaking