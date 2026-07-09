北山宏光「TOBEができること、自分ができることの“カード”を集めて…」レーベル移籍の舞台裏を語る

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、北山宏光さんがゲストに登場。新設レーベル移籍後の活動などについて語ってくれました。

北山さんは1985年生まれ、神奈川県出身。2023年9月17日にTOBEとともに新たなエンターテインメントへの挑戦を発表し、同年11月にはデジタルシングル「乱心-RANSHIN-」でソロデビュー。その後は、楽曲制作やライブ演出に加え、俳優としても活動の幅を広げ、さまざまな分野で表現力を磨き続けています。6月24日(水)には、最新アルバム 『ULTRActi:on』をリリース。

◆新設レーベル第一弾作品をリリース

――前回5月1日（金）の放送では、北山さんは「人生が変わった瞬間（THE MOMENT）」として、1つ目「2002年 16歳でオーディションのときに歌った」、2つ目「2002年 中学生ぐらいの小さい子たちのなかで高校生の自分が混ざって踊っていた」について語ってくれました。

こっちのけんと：人生3つ目のモーメントは？

北山：「2026年 RED ONからの第1弾のリリース」です！

こっちのけんと：北山さんはTOBEとポニーキャニオンの共同音楽レーベル「RED ON」への移籍が発表されました。活動として変化はありましたか？

北山：内容としては、そこまで変わった部分はないんですよね。ただ、ポニーキャニオンさんのこれまでの歴史だったり、得意な部分があるんです。TOBEのできること、俺自身のできることっていうカードを集めて、「一番いいことをやろうよ」みたいな感じです。

こっちのけんと：いいっすね！ 羽を広げつつ、ちゃんと軸があるというか。

北山：そうそう！

こっちのけんと：北山さんは2023年にファーストシングル「乱心-RANSHIN-」でデビューされていますけども、またゼロからとなると、相当な覚悟が必要でしたよね。

北山：新人です（笑）！

こっちのけんと：それが信じられないんですよね（笑）。持っている技術というか、慣れているものはあるかもしれないですけど、1人でやるとなったらいろいろと考えることも増えますよね。クリエイティブなことをやっていくってなったら、自分が思う自分のブランディングというか。やりたいことと、やっていったほうがいいことが混ざってくる感じがありますよね。

北山：混ざりに混ざっていますね。もちろん、自分がどういう風に生きていくかとか、どういう年の取り方をしていくかとか。それも全部含めて、2023年に「乱心-RANSHIN-」で出させてもらったっていう感じですね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT