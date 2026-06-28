ソフトバンク、正木HRで3点リード

ソフトバンクが2回表に集中打で3点を先制。正木が満塁ホームランで3打点と活躍し、ロッテの反撃を序盤で退けている。3回を終えてソフトバンクが3-0とリードを広げ、試合は中盤へ向かう。

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