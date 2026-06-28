漫才とコントの“二刀流日本一”を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」チームによる日本テレビ系バラエティ特番『お笑いダブルステージ』が、きょう28日(22:30～)に放送。MCのかまいたちが見守る中、M-1王者、キングオブコント王者、ダブルインパクト初代王者が、漫才とコントを一気に披露する。

トレンディエンジェル

同番組は、漫才とコントの両方に精通した実力派芸人が、漫才とコントの両方を一気に披露するネタ番組。MCは、『キングオブコント2017』王者であり、『M-1グランプリ』でも激闘を繰り広げてきたかまいたち。スタジオゲストに白石聖を迎え、3組の芸人による“ダブルステージ”を見届ける。

出演するのは、ロングコートダディ、ニッポンの社長、トレンディエンジェル。M-1王者、キングオブコント王者、ダブルインパクト初代王者が競演する。

ロングコートダディ、二刀流の真骨頂

1組目は、洗練された唯一無二の世界観を持つロングコートダディ。『M-1グランプリ2022』では3位、『キングオブコント2025』では優勝に輝いた、まさに“二刀流の申し子”だ。

漫才とコントを連続で見ることで、ゲストの白石は「全然違う! 連続で見られてより面白い」と驚き。精巧に組み立てられた漫才と、最高にバカバカしいコントのギャップで、スタジオを沸かせる。

ニッポンの社長、狂気のコントでかまいたちも衝撃

2組目は、関西お笑い界が生んだ異才・ニッポンの社長。『キングオブコント』ではファイナリストの常連で、昨年開催された『ダブルインパクト2025』では初代王者に輝いた実力者だ。

漫才では、一筋縄ではいかない“異色”の展開でスタジオをざわつかせる一方、コントステージでは彼らの真骨頂である“狂気”がさく裂。ケツのキャラクターと辻クラシックのバイオレンスが融合した、ニッポンの社長にしか作れない展開に、かまいたちは思わず言葉を失う。白石も「緩急がすばらしい!」と引き込まれる。

トレンディエンジェル、テレビ初の漫才＆コント二刀流

3組目は、2015年『M-1グランプリ』王者のトレンディエンジェル。若き実力派たちの戦場に、先輩王者として殴り込みをかける。

テレビで漫才とコントの二刀流を披露するのは、今回が初。圧倒的なテンポと破壊力を持つ“怒涛のハゲネタ漫才”で爆笑を誘った後、テレビ初披露のコントに挑む。M-1王者という肩書きを持ちながらも、全力で振り切ったコントに挑む姿に、ロングコートダディ、ニッポンの社長の4人も息をのむ。

さらに番組では、ネタだけでなく、MCかまいたちと3組によるトークセクションも展開。賞レースで戦ってきた芸人たちだからこそ語れる本音や、『ダブルインパクト2026』ファイナリストへの注目ポイント、ロングコートダディが語る『ダブルインパクト』の大変さ、ニッポンの社長が昨年の優勝を経てつかんだビッグチャンスなども明かされる。

【編集部MEMO】

漫才とコントの“二刀流”日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の決勝は、日本テレビ・読売テレビ系で7月20日19:00～)に放送。第2回大会となる今回は、昨年より1組多い2,896組がエントリー。ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズの8組が戦う。

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