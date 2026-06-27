広島、阪神に1点差で競り勝ち、連勝を飾る

先発投手：広島は床田寛樹が4回1失点の好投（6安打2奪三振）、阪神の村上頌樹は7回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：阪神が1点を追加 3回裏：広島が1点を追加 4回表：阪神が1点を追加 注目選手：広島の名原典彦が1本塁打、4安打、2得点の活躍、阪神の髙寺望夢が3安打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16