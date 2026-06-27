広島、阪神に1点差で競り勝ち、連勝を飾る

先発投手：広島は床田寛樹が4回1失点の好投（6安打2奪三振）、阪神の村上頌樹は7回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：阪神が1点を追加 3回裏：広島が1点を追加 4回表：阪神が1点を追加 注目選手：広島の名原典彦が1本塁打、4安打、2得点の活躍、阪神の髙寺望夢が3安打の活躍。

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