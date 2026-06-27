西武、3回終了時点で1点リード
3回裏に西武が1点を先制し、試合の主導権を握った。日本ハムはまだ無得点で、序盤を終えて1点差となっている。この後、両チームの投手戦が続くか、打線が爆発するか注目が集まる。
【スタメン】
西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(捕)小島 4(一)ネビン 5(左)桑原 6(指)外崎 7(二)石井 8(三)渡部 9(中)西川 10(投)隅田
日本ハム: 1(遊)水野 2(捕)田宮 3(左)水谷 4(指)レイエス 5(右)吉田 6(一)野村 7(三)細川 8(二)奈良間 9(中)五十幡 10(投)山﨑
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|73
|44
|27
|2
|.620
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|2
|3
|日本ハム
|73
|40
|33
|0
|.548
|5
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16