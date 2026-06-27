西武、3回終了時点で1点リード

3回裏に西武が1点を先制し、試合の主導権を握った。日本ハムはまだ無得点で、序盤を終えて1点差となっている。この後、両チームの投手戦が続くか、打線が爆発するか注目が集まる。

【スタメン】

西武: 1(右)カナリオ 2(遊)滝澤 3(捕)小島 4(一)ネビン 5(左)桑原 6(指)外崎 7(二)石井 8(三)渡部 9(中)西川 10(投)隅田

日本ハム: 1(遊)水野 2(捕)田宮 3(左)水谷 4(指)レイエス 5(右)吉田 6(一)野村 7(三)細川 8(二)奈良間 9(中)五十幡 10(投)山﨑

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16