楽天、オリックスに1点リードで後半戦へ

6回表に楽天が村林、平良のタイムリーで2点先制。オリックスは紅林のホームランで1点を返すも、1点差で楽天がリード。紅林は一発で存在感を示したが、追いつけず。

【スタメン】

オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(一)山中 稜真 3(指)森 友哉 4(二)太田 椋 5(右)中川 圭太 6(中)杉澤 龍 7(三)宗 佑磨 8(遊)紅林 弘太郎 9(捕)若月 健矢 10(投)Ａ・エスピノーザ

楽天: 1(右)中島 大輔 2(中)辰己 涼介 3(指)浅村 栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)黒川 史陽 6(遊)村林 一輝 7(三)平良 竜哉 8(捕)石原 彪 9(二)小深田 大翔 10(投)岸 孝之

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