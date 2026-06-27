楽天、オリックスに1点リードで後半戦へ
6回表に楽天が村林、平良のタイムリーで2点先制。オリックスは紅林のホームランで1点を返すも、1点差で楽天がリード。紅林は一発で存在感を示したが、追いつけず。
【スタメン】
オリックス: 1(左)西川 龍馬 2(一)山中 稜真 3(指)森 友哉 4(二)太田 椋 5(右)中川 圭太 6(中)杉澤 龍 7(三)宗 佑磨 8(遊)紅林 弘太郎 9(捕)若月 健矢 10(投)Ａ・エスピノーザ
楽天: 1(右)中島 大輔 2(中)辰己 涼介 3(指)浅村 栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)黒川 史陽 6(遊)村林 一輝 7(三)平良 竜哉 8(捕)石原 彪 9(二)小深田 大翔 10(投)岸 孝之
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|69
|27
|40
|2
|.403
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|70
|26
|43
|1
|.377
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|73
|44
|27
|2
|.620
|-
|2
|ソフトバンク
|69
|41
|28
|0
|.594
|2
|3
|日本ハム
|73
|40
|33
|0
|.548
|5
|4
|オリックス
|70
|37
|32
|1
|.536
|6
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|69
|26
|42
|1
|.382
|16