楽天、オリックスに1点リードで後半戦へ

6回表に楽天が村林、平良のタイムリーで2点先制。オリックスは紅林のホームランで1点を返すも、1点差で楽天がリード。紅林は一発で存在感を示したが、追いつけず。

【スタメン】

オリックス: 1(左)西川　龍馬 2(一)山中　稜真 3(指)森　友哉 4(二)太田　椋 5(右)中川　圭太 6(中)杉澤　龍 7(三)宗　佑磨 8(遊)紅林　弘太郎 9(捕)若月　健矢 10(投)Ａ・エスピノーザ

楽天: 1(右)中島　大輔 2(中)辰己　涼介 3(指)浅村　栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)黒川　史陽 6(遊)村林　一輝 7(三)平良　竜哉 8(捕)石原　彪 9(二)小深田　大翔 10(投)岸　孝之

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16