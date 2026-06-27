日本ハムvs西武、6回終了で1-1の同点

3回裏に西武が先制するも、6回表に日本ハム・吉田賢吾のソロHRで追いつく。両チーム譲らず、同点のまま後半戦へ突入。緊迫した投手戦が続く。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(捕)小島 大河 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)桑原 将志 6(指)外崎 修汰 7(二)石井 一成 8(三)渡部 聖弥 9(中)西川 愛也 10(投)隅田 知一郎

日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(捕)田宮 裕涼 3(左)水谷 瞬 4(指)Ｆ・レイエス 5(右)吉田 賢吾 6(一)野村 佑希 7(三)細川 凌平 8(二)奈良間 大己 9(中)五十幡 亮汰 10(投)山﨑 福也

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