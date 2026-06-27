日本ハムvs西武、6回終了で1-1の同点

3回裏に西武が先制するも、6回表に日本ハム・吉田賢吾のソロHRで追いつく。両チーム譲らず、同点のまま後半戦へ突入。緊迫した投手戦が続く。

【スタメン】

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤　夏央 3(捕)小島　大河 4(一)Ｔ・ネビン 5(左)桑原　将志 6(指)外崎　修汰 7(二)石井　一成 8(三)渡部　聖弥 9(中)西川　愛也 10(投)隅田　知一郎

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(捕)田宮　裕涼 3(左)水谷　瞬 4(指)Ｆ・レイエス 5(右)吉田　賢吾 6(一)野村　佑希 7(三)細川　凌平 8(二)奈良間　大己 9(中)五十幡　亮汰 10(投)山﨑　福也

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16