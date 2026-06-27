ＤｅＮＡ vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 巨人
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 巨人0勝-ＤｅＮＡ5勝（5/17 巨人0-1ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/16 巨人3-4ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/15 巨人0-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/26 ＤｅＮＡ4-1巨人 (ＤｅＮＡ)、4/25 ＤｅＮＡ7-2巨人 (ＤｅＮＡ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 69 27 40 2 .403 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 70 26 43 1 .377 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 73 44 27 2 .620 -
2 ソフトバンク 69 41 28 0 .594 2
3 日本ハム 73 40 33 0 .548 5
4 オリックス 70 37 32 1 .536 6
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 69 26 42 1 .382 16